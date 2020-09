Predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković o putovanju Milanovića u Albaniju: 'Dobili smo dokumentaciju iz Ureda predsjednika...'

Ministar financija Zdravko Marić danas je bio na dnevnom redu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa zbog sumnje da je bio u sukobu interesa kada je ostao u Nadzornom odboru HBOR-a koji je dodjeljivao tvrtki Jolly kredit za gradnju hotela.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa zaključilo je da se Marić trebao izuzeti jer su on i poduzetnik Josip Stojanović Jolly prijatelji. Tijekom postupka Marić je objašnjavao kako je zahtjev za taj kredit podnesen prije nego što je on postao ministar i ušao u Nadzorni odbor banke.

"Povrijedio načela djelovanja"



"Ne radi se o tome da je Zdravko Marić bio u sukobu interesa jer nije. Povjerenstvo je danas većinom glasova donijelo odluku da je povrijedio načela djelovanja, odnosno taj famozni članak 5. Radi se o predmetima koje smo godinama provodili na temelju članka 5.. U slučaju Marića zaključili smo da je povrijedio načelo nepristranosti i savjesnosti u trenutku kada je sudjelovao u donošenju odluke za kredit prijatelja. I to prijatelja kojeg je on deklarirao. Mi nismo utvrđivali jesu li oni prijatelji nego je on potvrdio da je gospodin Stojanović njegov prijatelj", kazala je.



"Imamo četiri predmeta koji su od ove godine. Predmet gradonačelnika Bandića, dva predmeta premijera Plenkovića i jedan predmet Bernardića u kojem je upravni sud promijenio sudsku praksu i u prvom stupnju nam je poništio odluku, a sada čekamo drugostupanjsku odluku. No, još uvijek je aktualna pravomoćna drugostupanjska po kojoj to možemo", kazala je.

Šest plus šest



Zastupnici i drugi dužnosnici tvrde da su primorani aktivirati odredbu šest plus šest, koja im omogućava da nakon mandata još šest mjeseci primaju punu, a potom šest mjeseci pola plaće koju im isplaćuje država jer se ne mogu nigdje zaposliti zbog odredbi zakona.

"Mislim da možemo na prste ruke nabrojati, odnosno ni ne znam nekog dužnosnika koji je trenutno na ministarstkoj ili zastupničkoj poziciji, a koji je došao iz uprave neke kompanije. Pa da nakon što mu prestane mandat mora biti u upravi ili nadzornom odboru. Ima jako puno poslova koje mogu raditi, može čak biti i izvršni direktor, kao što je to bio Zdravko Marić prije nego je došao u Vladu, i to može biti i danas. Doduše, ne u Agrokoru. Zapravo ne postoji razlog zbog kojeg bi dužnosnici koji su sada na ministarskoj i zastupničkoj dužnosti trebali biti na upravljačkim pozicijama. Preiod 'hlađenja' je nužan. Čak i preporuka GRECA traži da se to još i proširi, a ne suzi", rekla je te dodala da je u nekim državama taj period hlađenja tri godine.



"Kada ste ministar vi imate jako veliki utjecaj. I želi se spriječiti da, recimo, godni dana nakon što ste ministar ne možete biti u upravi i nadztornom odboru kompanije", objasnila je. "Jesu li saborski zastupnici prije nego su to postali bili članovi uprave pa i sada to moraju biti? Ima jako puno poslova koje svi bivši dužnosnici mogu raditi", rekla je.

Novi Zakon o sukobu interesa



Objasnila je i kada očekuje novi Zakon o sukobu interesa. "Mi smo bili u kontaktu s ministrom Malenicom i rekao je da bi se sada ponovno trebao početi raditi. Od kad sam na mandatu, znači dvije i pol godine, radimo na tom Zakonu. Očekujemo da bi opet počeli krajem rujna ili početkom listopada", rekla je o kazala da nemaju nikakav okvir u kojem smjeru će ići zakon.

"Ako ćemo se držati preporuka GRECA, koje je jasno reklo da Povjerenstvo treba jačati, mislim da nema velikog porsotra da se naše ovlasti suzuju", kazala je.

Putovanje predsjednika u Albaniju



Odgovorila je i je li Povjerenstvo dobilo dokumente od državnih institucija o putovanju predsjednika Zorana Milanovića u Albaniju.



"Došlo je očitovanje i dio dokumentacije iz Ureda predsjednika, još čekamo očitovanje Ureda Vlade, Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane. Zasad samo iz Ureda predsjednika. Ne bih specificirala što smo točno dobili, došla je nepotpuna dokumentacija, a čekamo da se i drugi očituju pa ćemo vidjeti u kojem smjeru ćemo krenuti", zaključila je.