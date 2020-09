Čak 38 bivših zastupnika uzelo šest plus šest: Pola godine imaju punu plaću, a onda imaju pravo na 50 posto

Bilanca saborske službe pokazuje da je zahtjev za naknadom plaće, 6 plus 6, odobren za 38 zastupnika. U posebnoj kategoriji 3 plus 3 je Tomislav Tolušić, njegov saborski staž nakon smjene iz Vlade manji je od godinu dana da bi imao pravo na plaćenih godinu dana

Usto, 11 zastupnika dobilo je pravo na saborsku plaću za još dva mjeseca nakon raspuštanja Sabora 22. srpnja, iako ih posao čeka: Goran Aleksić, Davor Vlaović, Damir Felak, Bernarda Topolko, Robert Podolnjak, Damir Tomić, Tomislav Lipošćak, Marko Sladoljev. A ima i onih koji su dobili to pravo, ali su ga skratili - Snježana Sabolek, Marta Luc Polanc i Slaven Dobrović, javlja Jutarnji list.

Njihovo će hlađenje porezne obveznike koštati oko pet i pol milijuna kuna - toliki je trošak njihovih neto plaća bez doprinosa i poreza računa li se da prosječna plaća iznosi oko 16.000 kuna, dok će bruto iznos biti gotovo deset milijuna kuna.

Po zakonu, “primateljima naknade plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti sva prava prestaju ukoliko počnu ostvarivati plaću po drugoj osnovi ili steknu uvjete za mirovinu, o čemu su obavezni obavijestiti Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora kako bi Odbor mogao donijeti rješenje o prestanku prava”.

'Nisam baš tužan, ne fali mi ni posao saborskog zastupnika ni gradonačelnika. U moje doba nije bilo zakona koji je jamčio povratak na posao. Konačno po kući radim neke stvari koje petnaest godina nisam stigao', kaže Hrg.

On ima 58 godina, po struci je odgajatelj, a saborska plaća mu je iznosila 18.407 kuna. Mirovina mu ne pada na pamet - jer bi, kaže, poludio i dodaje: 'Još sam uvijek potpredsjednik Hrvatske demokršćanske stranke, naš je Goran Dodig u Saboru i jedan smo od koalicijskih partnera...'

Bivši koalicijski partner kojemu HDZ treba zahvaliti što je uspio pregurati cijeli mandat, HNS-ov Stjepan Čuraj također je s plaćom od 15.757 kuna aktivirao 6 plus 6. Nema pravo povratka na svoje staro mjesto direktora Sportskih objekata jer je posrijedi gradska tvrtka. “Nadam se da neću koristiti to pravo do kraja. Znam da ne mogu imati slična primanja kakva sam imao kao zastupnik, ali tražim posao s pristojnom plaćom”, otkriva Čuraj.

Bruna Esih, koja je nakon razlaza s partnerima doživjela izborni poraz, profesorica je filozofije i hrvatske kulture, ali se ne vraća na Institut “Ivo Pilar” jer je 2016. potpisala sporazumni raskid radnog odnosa i svog statusa znanstvene novakinje. Njezina je plaća gotovo najmanja, 11.666 kuna.

Bivši ministar vanjskih poslova s maratonskim stažem u diplomaciji i HDZ-u Miro Kovač, koji nakon sukoba sa šefom svoje stranke Andrejom Plenkovićem više nije dobio priliku biti ni na izbornim listama, o svojim planovima kratko kaže: “Saznat će se na vrijeme”. Do tada njegovih prvih 6 iznosi 18.204 kuna. Tu privilegiju koriste i neki njegovi stranački kolege koji se nisu uspjeli urezati u pamćenje šire javnosti: inženjer agroekonomike Domagoj Mikulić (13.162), diplomirani inženjer strojarstva Dražen Milinković (14.596), veterinar Josip Križanić, pravnik Marko Šimić (12.981)...

Liječnica po obrazovanju Ana Komparić Devčić, iako s diplomom deficitarnog zanimanja, prijavila se za 16.027 kuna. Na popisu nema političke veteranke Milanke Opačić.