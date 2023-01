Predsjednica EP-a besplatno noćila u luksuznom hotelu, a poklon nije prijavila u potpunosti

Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola pod pritiskom je javnosti zbog poklonjenog boravka u francuskom luksuznom hotelu koji nije potpuno prijavila svojoj instituciji te je pritom i kasnila

"To nije bila pogreška, niti jedan predsjednik parlamenta prije mene nije poduzeo ovaj korak", rekla je Metsola za subotnje izdanje njemačkog poslovnog lista Handelsblatt. Metsola je ovo putovanje objavila prošli tjedan pošto je belgijska policija u prosincu uhitila potpredsjednicu Europskog parlamenta Evu Kaili, pripadnicu bloka socijalista i demokrata (S&D), optuženu za korupciju, pranje novca i veze s organiziranim kriminalom. Metsola nije otkrila da ju je na putovanju pratio suprug Ukko, rođen u Finskoj. Politico piše i da članovi parlamenta trebaju darove prijaviti do kraja idućeg mjeseca, a ona je to učinila tek u siječnju. Prema pravilima EP-a, ona je svoje planove putovanja stoga trebala prijaviti još krajem studenog.