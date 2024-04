Sučeljavanje: Benčić i Peović porječkale se oko nekretnina, Grmoja provocira Piletića

20.55 Grmoja kaže da je Most osmislio plan zbrinjavanja obitelji, a Josić da više nikoga u Hrvatskoj neće biti da zaradi za mirovine

20.51 Nađi je rekao da je bitna ponuda nekretnina, što treba povećavati, te je rekao da bi Fokus smanjio porez na dobit. Ahmetović je rekla da bi SDP to napravio samo s onim poslodavcima koji povećavaju plaće radnicima.

20.46 Sandra Benčić, odgovarajući na pitanje o porezu na nekretnine, podsjeća da je Hrvatska imala najveću stopu rasta cijena nekretnina u EU. zbog čega su mnogi otišli vani. Nekretnine sada služe za špekulativni kapital, a Možemo bi oporezivao progresivno od 3. nekretnine na dalje. Peović kaže da treba oporezovati jedan posto najbogatijih, a ne srednju klasu. Benčić odgovora da tome upravo služe progresivne stope kako bi se smanjio pritisak na kupovinu nekretnina, koji kupuju masovno stranci, a treba ići i na javnu stanogradnju na naše građane

20.45 Dalibor Paus rekao je da IDS i dalje dobiva povjerenje građana jer iza sebe ima rezultate i dalje će dobivati njihovo povjerenje. Peović je rekla da je IDS jednako HDZ

20.41 Ne možete dobiti ni izbore u mjesnom odboru, netko će se sramotiti 17. travnja navečer, a to sigurno neće biti HDZ, odgovorio je Piletić Grmoji koji je rekao da je jasno da Plenković nije došao na sučeljavanje da se ne sramoti. 'Imate se sramotiti jer radite zamjenu stanovništa', rekao je Grmoja

20.40 Nađi kaže da bi Hrvatska bila u recesiji da trenutno ne dobiva ogromna sredstva u EU. Peović ističe da do stagnacije plaća dolazi zato što je vlast omogućila uvoz strane radne snage u robovske radne uvjete

20.38 Ahmetović kaže da je za vrijeme Vlade SDP-a inflacija bila 2 posto, a za vrijeme HDZ-a za hranu 40 posto, a za stanove 60 posto. Grmoja kaže da su cijene rasle više od plaća i ljudima je dosta, potrebne su nove snage u zemlji

20.35 Piletić je rekao da je apsolutno netočno da je inflacija pojela rast plaća i mirovina u Hrvatskoj, a kome vjeruju hrvatski građani reći će 17. travnja. Mirela Ahmetović rekla je da 850.000 radnika zarađuje 1000 eura mjesečno i s time se ne može živjeti. Špika kaže da su plaće i mirovine sada realno manje nego što su to bile, jer je košarica sada skuplja 50 posto

20.54 Milivoj Špika kaže da HDZ ne nudi nikakvo povećanje mirovina, nego to nude Umirovljenici zajedno. Katarina Peović kaže da je inflacija klasno pitanje, pa je ona puno veća za one najsiromašnije. Minimalna plaća upola je manje od one u Sloveniji, kazala je

20.31 Marin Piletić komentirao je poskupljenja, naglašavajući da Vlada regulira cijene za 30 proizvoda, ali i struje, naftnih derivata. Paketima vrijedima 7,7 milijardi Vlada je spriječila udar na džep građana, Nikola Grmoja rekao je da će Hrvatima nastaviti padati standard ako HDZ ostane na vlasti, a Sandra Benčić je rekla da prema posljednjim podacima imamo najvišu inflaciju u Europi, a HDZ nas je doveo u poziciju da smo ovisni o uvozu hrane i nismo samodostatni

20.30 Nakon kratkog uvodnog predstavljanja kandidata, uslijedio je prvi blok pitanja - gospodarstvo i financije. Davor Nađi komentirao je visinu plaće u Hrvatskoj, rekao je da Hrvatska treba biti puno prosperitetnija, a Fokus bi privlačio investicije i smanjio porez na dohodak kako bi što više novca ostalo u džepovima građana

U skladu s pravilima HRT-a, postotak je malo niži od 5-postotnog izbornog praga kako bi se osiguralo da sučeljavanje obuhvati one liste koje imaju najviše izgleda ući u novi, 11. saziv Hrvatskog sabora.

Sučeljavaju se, abecednim redom, iz Domovinskog pokreta Tomislav Josić, iz Fokusa Davor Nađi, iz HDZ-a Marin Piletić, iz IDS-a Dalibor Paus, iz Mosta Nikola Grmoja, iz stranke Možemo Sandra Benčić, iz nezavisne platforme Sjevera Matija Posavec, iz Radničke fronte Katarina Peović, iz SDP-a Mirela Ahmetović i Milivoj Špika iz platforme Umirovljenici zajedno.

Pet je grupa pitanja od gospodarstva i financija, preko borbe protiv korupcije i stanja u pravosuđu, pa sve do problema demografije i migracija, potom zdravstva, socijale i obrazovanja i konačno svjetonazorskih pitanja, oko kojih se uvijek lome politička koplja.

