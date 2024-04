Možemo! o priuštivom stanovanju u Splitu: Dogodio se salto epskih razmjera

Ivana Kekin je istaknula da su svjesni koliko je taj problem važan za mlade ljude i njihov ostanak u Hrvatskoj i rekla da mnogi obećavaju slične projekte, no Možemo! je kroz svoje djelovanje u Zagrebu, gdje je na vlasti, pokazao na koji se način to može provesti.

Na isti način se i u ovoj kampanji iz cijelog političkog spektra mogu čuti ideje o provedbi javnog stanovanja, no najčešće na načelu vlasništva.

"To pokazuje kako izgleda imati na mjestu političkog utjecaja prave ljude. Da Možemo! nije drvilo o tome, da ljudi nisu glasali za Možemo! danas nikome ne bi palo na pamet predlagati tako nešto. Jednom kad se neka ideja izbori za svoje mjesto u javnom diskursu, teško ju je izbaciti. Jednom kada se krene graditi, a krenulo se, više se neće moći ostati samo na riječima", rekla je Tamara Visković.

"No, od 2009. nije otkupljen ni jedan stan ili kuća u povijesnoj jezgri, sve do prosinca prošle godine i kupnje jedne nekretnine. No, istodobno je HDZ-ova vlast prodala dvije nekretnine u vlasništvu grada ne bi li tobože tako zarađen novac utrošili na obnovu stanova u povijesnoj jezgri pa je broj stanova u vlasništvu grada ostao isti", upozorio je.

