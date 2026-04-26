Nova politička sila u Izraelu: Bennett i Lapid ujedinili snage, žele srušiti Netanyahua

"Bivši premijer Naftali Bennett i ja danas ćemo objaviti prvi korak u procesu obnove Države Izrael: spajanje stranaka "Yesh Atid' i "Bennett 2026" u jedinstvenu stranku koju će voditi bivši premijer Naftali Bennett", objavio je Lapid na X-u.

Naftali Bennett i Yair Lapid zajedno su formirali vladu u lipnju 2021., a krajem 2022. na vlast je došla aktualna vlada na čelu s Netanyahuom. Ankete pokazuju da Bennett ima najveće šanse poraziti aktualnog premijera na parlamentarnim izborima zakazanima za listopad.

Sin američkih imigranata, 54-godišnji Naftali Bennett, bivši poduzetnik koji je 2005. prodao svoj startup za 110 milijuna eura, uvelike igra na svoj imidž bivšeg izraelskog vojnog zapovjednika, što mu osigurava podršku barem dijela mladih ljudi, posebno nakon više od dvije godine rata.

Bennet je bivši savjetnik Benjamina Netanyahua, a s godinama se transformirao u žestokog protivnika politika svog nekadašnjeg mentora.

Vodio je nekoliko desničarskih stranaka prije nego što je 2021. godine formirao široku vladu nacionalnog jedinstva, uz podršku jedne arapske stranke.

Njegov kandidat za potpredsjednika, 62-godišnji centrist Yair Lapid, sin je pokojnog novinara i ministra Tommyja Lapida, preživjelog u Holokaustu, i priznate spisateljice Shulamit Lapid. Nekoć slavni televizijski novinar, a sada vođa oporbe, ušao je u politiku 2012. godine osnivanjem stranke Yesh Atid ("Budućnost postoji") koja se etablirala kao druga najveća politička stranka u zemlji.