IZDANO UPOZORENJE

Izrael naredio evakuaciju južnog Libanona: 'Hezbolah krši primirje, djelovat ćemo'

I.H./Hina

26.04.2026 u 15:17

Libanon (ilustracija) Izvor: EPA / Autor: WAEL HAMZEH
Izraelska vojska u nedjelju je izdala nove naredbe za evakuaciju južnog Libanona i naredila stanovnicima da napuste sedam gradova izvan "tampon zone" koju je okupirala prije primirja kojim nisu u potpunosti zaustavljena neprijateljstva, piše agencija Reuters

Glasnogovornik izraelske vojske rekao je u izjavi na X-u da libanonska oružana skupina Hezbolah krši primirje i da će Izrael djelovati protiv toga, naredivši ljudima da se udalje od gradova prema sjeveru i zapadu. Gradovi se nalaze sjeverno od rijeke Litani i zone u južnom Libanonu pod okupacijom izraelske vojske, koja je nastavila s napadima unatoč primirju.

"Iz naše perspektive, ono što nas obvezuje je sigurnost Izraela, sigurnost naših vojnika, sigurnost naših zajednica", rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu na sastanku kabineta u Jeruzalemu.

„Djelujemo odlučno u skladu s pravilima koja smo dogovorili sa Sjedinjenim Američkim Državama, a također, usput rečeno, i s Libanonom", rekao je.

Izraelska vojska izjavila je da je presrela tri drona prije nego što su prešli na izraelski teritorij, nakon što su se sirene oglasile na sjeveru Izraela. Ranije u nedjelju, Hezbolah je izjavio da je napao izraelske trupe u Libanonu, kao i spasilačke snage koje su ih došle evakuirati.

Primirje kojemu je posredovao SAD, a koje je počelo 16. travnja i produljeno je do sredine svibnja, donijelo je znatno smanjenje neprijateljstava između Izraela i Hezbolaha, premda su obje strane nastavile pucati jedna na drugu, optužujući se međusobno zbog kršenja sporazuma.

Gotovo 2500 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima od početka najnovijeg rata između Hezbolaha i Izraela 2. ožujka, nekoliko dana nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran.

