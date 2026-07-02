Dva puta se aktivirao požar na Čiovu; u borbi s vatrom bili i kanaderi

Brojni su se vatrogasci s operativnog područja Split, Trogir, Solin, Kaštela i Omiš od utorka navečer borili s vatrom koja je do sinoć progutala oko 100 hektara niskog raslinja i borove šume, a uz to je nastradalo i nekoliko poljskih objekata. Proteklih dana je na terenu bilo 150 vatrogasaca.

Požar u Žednome izbio je u utorak navečer nakon jakog nevremena praćenog vjetrom, kišom i tučom, a pretpostavka je da je za njega kriv grom. U jednom trenutku se vatra približila kućama, no gasitelji su ih obranili odbivši vatrene jezike koji su opasno prijetili privatnim objektima.