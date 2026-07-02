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Dva puta se aktivirao požar na Čiovu; u borbi s vatrom bili i kanaderi

Bi. S. / Hina

02.07.2026 u 21:32

Opet buknuo požar na Čiovu
Opet buknuo požar na Čiovu Izvor: Cropix / Autor: Duje Klaric
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Požar u Žednome na Čiovu koji je buknuo zadnjeg dana lipnja u dva se navrata aktivirao u četvrtak zbog čega su na terenu bili vatrogasci i dva kanadera koji su sanirali vatru, doznaje se večeras u Županijskom vatrogasno-operativnom centru (ŽVOC) Split

Brojni su se vatrogasci s operativnog područja Split, Trogir, Solin, Kaštela i Omiš od utorka navečer borili s vatrom koja je do sinoć progutala oko 100 hektara niskog raslinja i borove šume, a uz to je nastradalo i nekoliko poljskih objekata. Proteklih dana je na terenu bilo 150 vatrogasaca.

Požar u Žednome izbio je u utorak navečer nakon jakog nevremena praćenog vjetrom, kišom i tučom, a pretpostavka je da je za njega kriv grom. U jednom trenutku se vatra približila kućama, no gasitelji su ih obranili odbivši vatrene jezike koji su opasno prijetili privatnim objektima.

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Danas je vatra potpomognuta burom, koja je cijeli dan puhala u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ponovno digla na noge vatrogasce koji su do tada natapali rubne dijelove požarišta kojeg su gasili još od utorka. Prvu dojavu da ponovno gori u Žednome vatrogasci su dobili još jutros, oko 9.30 sati, dok se drugi put požar aktivirao oko 14.30 sati. U oba navrata su vatrogasci uspješno riješili požar koji, doduše, još uvijek nije proglašen lokaliziranim niti ugašenim.

Taj je požar tijekom dana gasilo ukupno 67 vatrogasaca sa 22 vozila. 

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