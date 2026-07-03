nasjeo na lažan oglas

Mislio da ulaže u dionice, a ostao bez 50 tisuća eura

M.Či./Hina

03.07.2026 u 15:57

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
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Muškarac sa splitskog područja ostao je bez više od 50 tisuća eura nakon što je nasjeo na internetsku prijevaru, doznaje se u policiji koja građane još jednom poziva na oprez

Oštećeni je u svibnju 2026. godine nakon što je na portalu pročitao informaciju o mogućoj zaradi ulaganjem uplatio početni iznos od 300 eura te je telefonom stupio u kontakt sa ženskom osobom koja je navela da radi za brokersku tvrtku.

Na njezin nagovor omogućio joj je daljinski pristup svom mobilnom uređaju radi instalacije aplikacije za ulaganje, nakon čega je s računa uplatio 20.000 eura, a potom i dodatnih 30.000 eura. Nakon izvršenih uplata više nije mogao uspostaviti kontakt s osobama koje su se predstavljale kao djelatnici brokerske tvrtke, zbog čega je posumnjao da je prevaren.

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Policija je stoga ponovno pozvala na pojačan oprez prilikom zaprimanja SMS poruka, elektroničke pošte i poziva u kojima se traži ažuriranje bankovnih aplikacija, unos osobnih i bankovnih podataka ili uplata novca radi navodne isplate dobiti. 

Građanima savjetuju da ne otvaraju sumnjive poveznice, da nikome ne omogućavaju pristup internetskom ili mobilnom bankarstvu, osobito putem dijeljenja ekrana te da svaku sumnjivu poruku ili poziv odmah prijave banci i policiji.

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