Mislio da ulaže u dionice, a ostao bez 50 tisuća eura

Oštećeni je u svibnju 2026. godine nakon što je na portalu pročitao informaciju o mogućoj zaradi ulaganjem uplatio početni iznos od 300 eura te je telefonom stupio u kontakt sa ženskom osobom koja je navela da radi za brokersku tvrtku.

Na njezin nagovor omogućio joj je daljinski pristup svom mobilnom uređaju radi instalacije aplikacije za ulaganje, nakon čega je s računa uplatio 20.000 eura, a potom i dodatnih 30.000 eura. Nakon izvršenih uplata više nije mogao uspostaviti kontakt s osobama koje su se predstavljale kao djelatnici brokerske tvrtke, zbog čega je posumnjao da je prevaren.