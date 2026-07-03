HZZO: Nije bilo zastoja u radu zbog novih iskaznica

U odgovoru na Hinin upit, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) navodi da je do 30. lipnja zaprimio oko 52.000 zahtjeva za izdavanje novih kvalificiranih certifikata, uz napomenu da taj broj nije konačan jer su dio zahtjeva samostalno zaprimali i obrađivali veliki bolnički sustavi, uključujući kliničke bolničke centre.

Od 1. srpnja pristup Centralnom zdravstvenom informacijskom sustavu Republike Hrvatske ( CEZIH) moguć je isključivo putem novih iskaznica ovlaštenih zdravstvenih radnika s kvalificiranim certifikatima, koje su zamijenile dosadašnje HZZO-ove pametne kartice. Novi certifikati omogućuju sigurnu elektroničku identifikaciju i pravno valjano elektroničko potpisivanje medicinske dokumentacije, a njihovim uvođenjem zdravstveni sustav usklađuje se s novim sigurnosnim i regulatornim zahtjevima.

HZZO pritom ne raspolaže podatkom koliko zdravstvenih djelatnika još nije preuzelo novu iskaznicu, istaknuvši da je nositelj projekta Ministarstvo zdravstva, dok Zavod pruža stručnu i operativnu potporu njegovoj provedbi.

U posljednjih 48 sati zaprimljena su 63 zahtjeva za izdavanje privremenih certifikata, a svi su, navodi HZZO, izdani po zaprimanju zahtjeva.

Privremeni certifikati vrijedit će do 15. srpnja, nakon čega zasad nije predviđeno produljenje njihove valjanosti.

Iz HZZO-a naglašavaju da zbog zamjene iskaznica nisu zabilježeni zastoji u radu ordinacija, bolnica ni drugih zdravstvenih ustanova, niti problemi u radu CEZIH-a.

"Cilj je osigurati višu razinu sigurnosti, zaštite osobnih podataka i pouzdanosti elektroničkih usluga koje svakodnevno koriste zdravstveni djelatnici", poručili su iz HZZO-a o uvođenju novih kvalificiranih certifikata.

Dodaju kako su informacije o prelasku na nove certifikate i iskaznice pravodobno i u više navrata upućivane svim relevantnim dionicima zdravstvenog sustava. Zdravstveni djelatnici koji još nisu preuzeli personalizirane iskaznice, mogu se javiti područnim uredima HZZO-a radi dovršetka postupka izdavanja i omogućavanja pristupa CEZIH-u.

Radi provedbe projekta djelatnici HZZO-a kontaktirali su sve velike bolničke sustave i domove zdravlja, a u svih 20 područnih ureda formirani su mobilni timovi koji su obilazili zdravstvene ustanove radi zaprimanja zahtjeva i uručenja novih iskaznica.