bratstvo sv. pija

Vatikan povukao potez bez presedana: Ekskomunicirano više od pola milijuna vjernika

I.V.

02.07.2026 u 18:42

Papa Lav XIV.
Papa Lav XIV. Izvor: Profimedia / Autor: Grazia Picciarella / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Vatikan je donio jednu od najoštrijih odluka u novijoj povijesti Crkve te ekskomunicirao pripadnike tradicionalističke katoličke skupine Bratstva sv. Pija X., koja broji više od pola milijuna vjernika diljem svijeta

Odluka je uslijedila nakon što je skupina u srijedu u Ženevi, protiv izravne zabrane pape Lava XIV., zaredila četiri nova biskupa, dodatno produbljujući dugogodišnji sukob s Rimokatoličkom Crkvom, piše BBC.

Bratstvo nazvano po papi Piju X. koje je poznato po otporu modernizaciji Crkve, osnovano je 1970. godine kao reakcija na reforme Drugog vatikanskog sabora iz 1960-ih.

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Skupina odbacuje niz promjena u liturgiji i crkvenoj praksi, uključujući služenje mise na narodnom jeziku umjesto na latinskom, kao i promjene u načinu pričešćivanja. U njihovim se obredima i dalje inzistira na tradicionalnoj formi mise, pri čemu svećenik stoji okrenut prema oltaru, a ne prema vjernicima, dok se pričest dijeli isključivo na jezik vjernicima koji kleče.

Vjernice u skupini često pokrivaju glavu tijekom bogoslužja, a članovi Bratstva općenito zagovaraju društveno konzervativnije stavove te se protive većem približavanju drugih kršćanskih zajednica i religija.

Ekskomunikacija i poruka Vatikana

Nakon ređenja biskupa, Vatikan je ekskomunicirao svih šest biskupa SSPX-a te poručio kako se i laici koji ostaju u toj skupini 'imaju smatrati raskolnicima i ekskomuniciranima'.

U priopćenju je ipak naglašeno da će vjernici koji odluče napustiti skupinu i vratiti se u Rimokatoličku Crkvu biti prihvaćeni 's iskrenom ljubavlju'.

Ekskomunikacija je jedna od najstrožih crkvenih kazni i znači isključenje iz punog zajedništva Crkve, uključujući nemogućnost primanja sakramenata poput ispovijedi ili crkvenog vjenčanja.

Posvećeni biskupi unatoč apelu pape Lava, uz automatske crkvene sankcije
Posvećeni biskupi unatoč apelu pape Lava, uz automatske crkvene sankcije Izvor: Profimedia / Autor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Vatikan je dodatno naveo da svećenici Bratstva sv. Pija X. 'nevaljano i nedopušteno dijele sakramente', uključujući ispovijed i brak.

Duga povijest sukoba

Odluka je iznenadila dio promatrača jer se očekivalo da će sankcije biti ograničene na biskupe, a ne i na laike koji pripadaju pokretu.

Bratsvo sv. Pija X. je u prošlosti već bilo u sukobu s Rimom – 1980-ih su neki njegovi biskupi također bili ekskomunicirani, no kasnije su te odluke poništene u sklopu pokušaja pomirenja.

Iako su posljednjih godina postojali napori za dijalog između Vatikana i skupine, nova odluka označava značajno zaoštravanje odnosa i, prema ocjenama analitičara, udaljava Bratstvo od središta Katoličke Crkve više nego ikad.

U reakcijama vjernika prevladava uvjerenje da problem nije u njima, nego u promjenama unutar same Crkve.

Jedna od članica Bratstva iz Jerseyja poručila je kako se zbog odluke Vatikana osjeća 'čak i ojačano', dodajući da ekskomunikacija neće promijeniti njihova uvjerenja.

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