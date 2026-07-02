Vatikan povukao potez bez presedana: Ekskomunicirano više od pola milijuna vjernika

Vatikan je donio jednu od najoštrijih odluka u novijoj povijesti Crkve te ekskomunicirao pripadnike tradicionalističke katoličke skupine Bratstva sv. Pija X., koja broji više od pola milijuna vjernika diljem svijeta

Odluka je uslijedila nakon što je skupina u srijedu u Ženevi, protiv izravne zabrane pape Lava XIV., zaredila četiri nova biskupa, dodatno produbljujući dugogodišnji sukob s Rimokatoličkom Crkvom, piše BBC. Bratstvo nazvano po papi Piju X. koje je poznato po otporu modernizaciji Crkve, osnovano je 1970. godine kao reakcija na reforme Drugog vatikanskog sabora iz 1960-ih.

Skupina odbacuje niz promjena u liturgiji i crkvenoj praksi, uključujući služenje mise na narodnom jeziku umjesto na latinskom, kao i promjene u načinu pričešćivanja. U njihovim se obredima i dalje inzistira na tradicionalnoj formi mise, pri čemu svećenik stoji okrenut prema oltaru, a ne prema vjernicima, dok se pričest dijeli isključivo na jezik vjernicima koji kleče. Vjernice u skupini često pokrivaju glavu tijekom bogoslužja, a članovi Bratstva općenito zagovaraju društveno konzervativnije stavove te se protive većem približavanju drugih kršćanskih zajednica i religija. Ekskomunikacija i poruka Vatikana Nakon ređenja biskupa, Vatikan je ekskomunicirao svih šest biskupa SSPX-a te poručio kako se i laici koji ostaju u toj skupini 'imaju smatrati raskolnicima i ekskomuniciranima'. U priopćenju je ipak naglašeno da će vjernici koji odluče napustiti skupinu i vratiti se u Rimokatoličku Crkvu biti prihvaćeni 's iskrenom ljubavlju'. Ekskomunikacija je jedna od najstrožih crkvenih kazni i znači isključenje iz punog zajedništva Crkve, uključujući nemogućnost primanja sakramenata poput ispovijedi ili crkvenog vjenčanja.