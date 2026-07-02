Amerikanci slavili prolaz protiv Bosne i Hercegovina, a onda im je uslijedio hladan tuš

Odmah nakon posljednjeg sučeva zvižduka postalo je jasno da Amerikance u sljedećoj fazi čeka jedan od najtežih mogućih protivnika – Belgija.

Belgijci su ranije tijekom dana u spektakularnoj utakmici svladali Senegal s 3:2 i osigurali mjesto među 16 najboljih reprezentacija svijeta. Tako će se upravo oni suprotstaviti domaćinu turnira u borbi za četvrtfinale.

Za američku reprezentaciju to će biti dosad najveći ispit na ovom Svjetskom prvenstvu. Momčad je protiv Bosne i Hercegovine pokazala čvrstinu i kvalitetu, ali Belgija predstavlja sasvim drukčiju razinu izazova. Riječ je o reprezentaciji prepunoj igrača iz najjačih europskih liga, koja je još jednom potvrdila da pripada najužem krugu kandidata za naslov.

S druge strane, Belgijci će u susret ući puni samopouzdanja nakon dramatičnog preokreta protiv Senegala, u kojem su od zaostatka 2:0 stigli do pobjede 3:2.

Dvoboj SAD-a i Belgije igra se 7. srpnja, a pobjednik će izboriti mjesto među osam najboljih reprezentacija svijeta.