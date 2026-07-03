Premijer o utakmici: 'Mislim da je Hrvatska oštećena, ekipa je bila sjajna'

'Prvo, mislim da smo mi trebali pobijediti, to je broj jedan. Drugo, ne mislim da je ono bio penal. Na svjetskom prvenstvu gdje se svira nad igračem u normalnom, čvrstom držanju, u obrani, igrača koji ulazi s loptom i onda ništa nije ostao u akciji. Dakle, već tu mislim da je bio jedan poklon Portugalu. Drugo, zabiti baš tri gola i da tri gola budu u jednom poluvremenu poništena zbog ofsajda, već to, ja se ne sjećam da se to ikad dogodilo ni u nekim nižim ligama, a kamoli ovakav sraz Hrvatske i Portugala. I ova zadnja situacija koja, po meni, kad je gledate temeljito, to je bio gol. Gol je zabio gol za izjednačenje. Zašto je sudac dosudio ofsajd? Barem je li diralo kosu, je li čulo otkucaje srca ili dotaknulo onoga obrambenog igrača u ruku? U onom kratkom vremenu nitko od nas to ne može provjeriti. Međutim, mislim da je Hrvatska teško oštećena u ovoj utakmici, da je ekipa bila zaista sjajna ', rekao je premijer.

'Pa to je, po meni, puno važnija tema za komentiranje. Pa gledajte, jako sam razočaran, kao i svi mi ', rekao je premijer, a onda dao iscrpnu analizu.

Otkrio je da je odmah nakon utakmice nazvao i izbornika Zlatka Dalića.



'Ja sam nazvao jučer, odnosno po noći, odmah sam se čuo sa Zlatkom Dalićem, čestitao sam njemu, cijeloj ekipi. Ovo nije način kako ne biti u daljnjem krugu kvalifikacija. Mislim da su igrali jedno fantastično poluvrijeme koje dugo nismo vidjeli. Zabiti Portugalu baš toliko golova da vam se od četiri, tri ponište, blago govoreći, nepravda. Mislim da je sudac teško pogriješio i da je po svemu ovaj zadnji gol, ako već i onaj Sučićev, poništen malo tako, srednje, ja bih rekao, ni to nisam uvjeren. Tu smo gdje smo, nažalost se to dogodilo. Neću baš sad reći da je nepravda, ali ljuti smo, nismo zadovoljni s ovim. Najmanje što se trebalo dogoditi bili su produžeci. I zaslužili su ih i vjerujem da bi ih tako dignuli, i emotivno i snagom i kvalitetom igre, i bi bili u poziciji da prođemo dalje', rekao je premijer.



'Međutim, žao mi je. Jednostavno mi je žao. Sve je upućivalo na to da će to biti jedna sjajna večer', zaključio je Plenković.

Na pitanje, misli li da će Dalić ostati izbornik i nakon ovog ispadanja, premijer je rekao kako mu je teško reći.



'Oni su sad svi puni emocija, svi smo ih pratili godinama sa srcem, bezrezervno. Ja ih podržavam osobno, oni to znaju. Vidjeli smo se prije par dana u Torontu, vidjeli smo se prije nego što su išli u Rijeci. Godinama smo uz tu reprezentaciju, dali su nam takvo zadovoljstvo cijelom narodu koje je jedinstveno i takva se generacija pamti. Tako da, na njima je da to vide. Mislim da svatko sada od njih treba malo mira i sabrati se i promisliti prije nego što donesu odluke. Kad je stvar hladnija nego što je danas. Danas smo mi svi jako vrući oko ovoga i, eto, nažalost, tako se dogodilo', rekao je na kraju Plenković.