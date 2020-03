Poznati Plivin antibiotik možda pomaže protiv korone u kombinaciji s lijekom protiv malarije

Francuski znanstvenici objavili su studiju koja potvrđuje da bi kombinacija lijeka protiv malarije i antibiotika azitromicina, otkrivenog u Zagrebu 1980. mogla biti efikasna u liječenju infekcije koronavirusom.

Prva takva studija, na malom broju pacijenata, potvrdila je da kombinacija lijekova hidroksiklorokina, kojim se liječe oboljeli od malarije i antibiotika azitromicina, postiže fantastične učinke u liječenju oboljelih od koronavirusa, piše 24sata koji podsjeća da je azitromicin, antibiotik indiciran za infekcije dišnih puteva i mekih tkiva, otkriven u Zagrebu, u tadašnjem istraživačkom centru tada još hrvatske farmaceutske tvrtke Plive, 1980. godine. Riječ je, naravno o poznatom Sumamedu.

Francuska je odobrila opsežna klinička ispitivanja ovih lijekova u borbi protiv virusa, a iz američke Agencije za hranu i lijekove (FDA) poručili su da će njihovi stručnjaci temeljito sve ispitati i dati svoje mišljenje.

'To su ohrabrujući podaci i vjerujem da će se koristiti sve više u bolnica. Nakon korištenja kod većeg broja oboljelih moći ćemo znati točne podatke. No, to nije magični lijek koji nas štiti od virusa, ali odgađa pojavu simptoma i umnožavanje virusa. Jasno, ne smije se dopustiti korištenje tih lijekova izvan bolnica nekontrolirano jer još ne znamo pravi učinak ili moguće posljedice kod različitih bolesnika', komentirao je za 24sata studiju ugledni hrvatski znanstvenik Ivan Đikić sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu.