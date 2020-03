Beroš: Ušli smo u fazu kad se povećao broj oboljelih u izrazito kratkom vremenu

U Hrvatskoj je u subotu poslijepodne potvrđeno ukupno 206 oboljelih od koronavirusa, što je 49 slučajeva novih zaraza više nego jutros, a 78 više u zadnja 24 sata, izvijestio je u subotu Nacionalni stožer civilne zaštite

Upozorio je da se neki građani ne pridržavaju preporuka i uputa za samoizolaciju, kao ni preporuka koje se odnose na okupljanja na javnim mjestima. To nije dobro i neće pomoći u suzbijanju epidemije, rekao je Beroš i još jednom pozvao građane da poštuju preporuke Stožera.

"Ušli smo u fazu kad se povećao broj oboljelih u izrazito kratkom vremenu. To ukazuje da smo u fazi uzlazne putanje epidemijske krivulje, što se može zaustaviti jedino poštivanjem preporuka Stožera civilne zaštite ", rekao je ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za novinare.

Dodala je kako se dio oboljelih s blažim oblikom bolesti i bez simptomima i dalje nalazi u bolnici jer kod kuće nemaju uvjeta za izolaciju, pa će se i to morati regulirati.

Zaraženi pacijent na operaciji u KBC-u Sestre milosrdnice

Trenutno je u tijeku epidemiološko postupanje u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je prije dva dana došao pacijent na hitnu operaciju, a kasnije se ispostavilo da je zaražen jer je bio bliski kontakt druge zaražene osobe.

Ministar unutarnjih poslova i voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović rekao je da se odluke o zabrani međugradskog prometa već primjenjuju, a za Zagreb je donesena odluka da se privremeno obustavi tramvajski promet.

"Što se tiče javnog gradskog prometa u Zagrebu, donijeli smo odluku da se privremeno obustavi tramvajski promet, a autobusi će se dezinficirati", kazao je.

Vidjet će se i koje su djelatnosti nužne, tako da će u autobuse moći ući samo oni koji su nužni za normalno funkcioniranje života. Oni će dobiti iskaznice Civilne zaštite. Drugima neće biti dopušten ulaz u autobuse. Molim sve kojima je to bila navika, rutina, da se pomire s tom činjenicom, poručio je Božinović.

Napomenuo je da policija koristi svoje ovlasti i udaljava ljude s javnih površina. "To rade megafonom i zvučnim i svjetlosnim signalima. Ako se ne postigne cilj, policija će upotrijebiti i druge ovlasti, to znači kazne od 5000 do 10.000 kuna", rekao je.

Božinović je ukazao na primjer s jednog otoka gdje je jedan građanin napao policajca. To nećemo dopustiti, naglasio je.

Uz to, inspektori su zatvorili šest ili osam kafića nakon što su uvedene posebne mjere. "To je nečuveno", ocijenio je.