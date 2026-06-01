Iran prekida komunikaciju sa SAD-om, prijete potpunom blokadom Hormuškog tjesnaca

Tasnim navodi da je situacija u Libanonu bila ključna za održavanje primirja te da je ono sada 'prekršeno na svim frontama, uključujući Libanon'. 'Nikakav dijalog neće se održati' dok se ne ispune zahtjevi Irana i Hezbolaha vezani uz zaustavljanje izraelske ofenzive i povlačenje izraelskih snaga s okupiranih područja, navodi agencija, inače bliska Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC).

Tasnim tvrdi da je Iran krenuo u potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte i plina. Ranije je Teheran tvrdio da dopušta prolazak određenim brodovima pod svojim uvjetima, piše Sky News.

Agencija također navodi da bi tjesnac Bab al Mandeb, koji povezuje Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom, mogao blokirati takozvani 'front otpora', odnosno saveznička oružana skupina u regiji. Iran je saveznik jemenskih hutista koji djeluju u tom području.

Do novih napetosti došlo je nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio napade na uporišta Hezbolaha u Bejrutu. Bio je to treći takav napad na libanonsku prijestolnicu od početka primirja između Izraela i Libanona.

Iranski ministar vanjskih poslova poručio je da će SAD i Izrael biti 'odgovorni za posljedice svakog kršenja primirja' dok su iranski parlament i vojni vrh također osudili izraelske napade i upozorili na moguće posljedice daljnje eskalacije sukoba.