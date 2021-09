Poznati detalji stravičnog sudara u Končanici u kojem su poginuli supružnici iz Virovitice

Policija je objavila detalje stravične prometne nesreće u kojoj su sinoć u Končanici smrtno stradali supružnici iz Virovitice koji su bili na motociklu, a dvoje ljudi iz Opel Corse lakše je ozlijeđeno

Prema njihovu izvješću u subotu oko 19.20 sati, 49-godišnjak je upravljao motociklom virovitičkih registracijskih oznaka kroz Končanicu iz smjera Donjeg Daruvara u smjeru Velikih Zdenaca.

Dolaskom do kućnog broja 68 na cestu je iskočila srna te je došlo do udara prednjeg dijela motocikla u srnu, nakon čega je 49-godišnjak prešao na lijevu kolničku traku gdje je došlo do udara motocikla u prednji dio osobnog automobila daruvarskih registracijskih oznaka s kojim je iz suprotnog smjera upravljao 72-godišnjak.