ne znaju se članovi

Plenković sazvao novo tijelo zbog otpada u Gospiću: Znanstvenici bi trebali objasniti što nalazi zapravo znače

M. Šu./Hina

14.09.2026 u 12:19

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
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Nakon što je prošlog tjedna najavio angažiranje grupe stručnjaka s različitih fakulteta, koji bi pomogli u interpretaciji izvješća o otpadu i njegovim učincima na zdravlje i okoliš, premijer Andrej Plenković za danas je sazvao sastanak Znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću

Novo je to tijelo koje se danas sastaje prvi put. Zasjeda u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, no njegov sastav, odnosno članovi, kao ni detalji dnevnog reda, trenutno nisu poznati.

"Ideja je da se akademska zajednica uključi i pridonese svojim razmatranjima i prijedlozima rješavanju ovog izazova i jasnijem tumačenju javnosti svih aspekata", pojašnjavaju za Hinu iz Banskih dvora.

Premijer Plenković prošloga je tjedna naglasio važnost da sva objavljena izvješća o otpadu tumače stručnjaci, znanstvenici te vještaci koji iza njih stoje te najavio da će Vlada angažirati grupu stručnjaka sa različitih fakulteta koji će im pomoći u interpretaciji svih izvješća.

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"Snažno podržavamo punu transparentnost, pravodobno i cjelovito informiranje građana o svim fazama i elementima tog postupka jer su građani zainteresirani i zabrinuti. Jednako tako je nužno da ta izvješća komentiraju prije svega oni koji su ih radili. Nemamo nikakvih razloga sumnjati da bi to na bilo koji način ugrozilo ta izvješća u daljnjoj fazi kaznenog postupka", rekao je.

Imamo situaciju da izvješća budu objavljena bez da ih itko tumači, a onda se na njih naslanjaju oni koji jako malo stručnoga znaju što u tim izvješćima piše, ustvrdio je.

"Taj dio u potpunosti izostaje iz javne rasprave i time se velik dio građana, ne samo dezinformira, nego dovodi u zabludu kada je riječ o kvaliteti vode i eventualnoj pogrešnoj percepciji ugroženosti tla i vode", upozorio je.

Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću
  • Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću
  • Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću
  • Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću
  • Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću
  • Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću
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Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL

Vlada je prošlog tjedna donijela odluku kojom je posao hitnog zbrinjavanja neopasnog otpada u vrećama na ilegalnom odlagalištu u Gospiću dodijelila dvjema cementarama - Holcimu i Nexeu, kao prvi korak u rješavanju ovog problema. 

Pri tome je Plenković istaknuo da su angažirani na svim drugima aspektima sanacije otpada i u pogledu rasutog otpada, prikrivanja te cjelovite sanacije zakopanog otpada.

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