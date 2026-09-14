Plenković sazvao novo tijelo zbog otpada u Gospiću: Znanstvenici bi trebali objasniti što nalazi zapravo znače

Novo je to tijelo koje se danas sastaje prvi put. Zasjeda u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, no njegov sastav, odnosno članovi, kao ni detalji dnevnog reda, trenutno nisu poznati.

"Ideja je da se akademska zajednica uključi i pridonese svojim razmatranjima i prijedlozima rješavanju ovog izazova i jasnijem tumačenju javnosti svih aspekata", pojašnjavaju za Hinu iz Banskih dvora.

Premijer Plenković prošloga je tjedna naglasio važnost da sva objavljena izvješća o otpadu tumače stručnjaci, znanstvenici te vještaci koji iza njih stoje te najavio da će Vlada angažirati grupu stručnjaka sa različitih fakulteta koji će im pomoći u interpretaciji svih izvješća.