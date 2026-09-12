Ministarstvo okoliša brani tvrtke koje uzimaju gospićki otpad: 'Treba ga što prije ukloniti'

Netočne su tvrdnje oporbe da odabrane grupacije nemaju potrebne dozvole za preuzimanje i energetsku oporabu neopasnog otpada iz "big bag" vreća, koje se nalaze na prostoru bivšeg PPK Velebit u Gospiću, poručilo je u subotu Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.
Ministarstvo navodi kako je Vlada jasno propisala da će se oko 650 tona neopasnog otpada iz „big bag“ vreća zbrinuti isključivo u skladu s važećim dozvolama za gospodarenje otpadom, okolišnim dozvolama i svim drugim zakonom propisanim uvjetima.
Svaka grupacija će raditi u skladu sa svojim važećim dozvolama za gospodarenje otpadom i za koje su ispunjeni svi drugi zakonom propisani uvjeti. Riječ je o tvrtkama koje već dugi niz godina provode energetsku oporabu odgovarajućih vrsta otpada u cementnoj industriji, pri čemu se otpad koristi kao zamjensko gorivo. Takav postupak provodi se u zatvorenom i strogo kontroliranom proizvodnom procesu, uz kontinuirani nadzor ključnih parametara i mjerenje emisija, ističe se u priopćenju.
"Zato je potpuno neodgovorno unaprijed tvrditi da tvrtke nemaju potrebne dozvole, a da se pritom zanemaruju važeća rješenja, dozvole i zakonski okvir kojim je njihovo postupanje uređeno. Otpad treba što prije ukloniti s lokacije, uz puno poštovanje svih propisa i najviših standarda zaštite okoliša", poručuju iz Ministarstva dodajući da će oko 650 tona neopasnog otpada biti uklonjeno u roku od 45 dana.
Vlada je na sjednici u četvrtak donijela odluku kojom je posao žurnog zbrinjavanja neopasnog otpada u vrećama na lokaciji PPK Velebit u Gospiću dodijelila domaćim cementarama HOLCIM Hrvatska te NEXE d.d.
Riječ je o otpadnoj plastici, plastici i gumama te ostalom otpadu od mehaničke obrade otpada, a kako su u četvrtak istaknuli iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, neopasna svojstva potvrđena su kroz više međusobno neovisnih analiza i ispitivanja.
Ova je odluka uslijedila nakon što je Tabak grupa, kao odabrani ponuditelj u prethodno provedenom postupku javne nabave, 9. rujna odustala od izvršenja predmetnih poslova, a nakon čega su, navode iz Ministarstva, kontaktirane tvrtke iz cementne industrije koje imaju odgovarajuće važeće dozvole za prihvat i energetsku oporabu predmetnog neopasnog otpada kao zamjenskog goriva.