Ministarstvo okoliša brani tvrtke koje uzimaju gospićki otpad: 'Treba ga što prije ukloniti'

Ministarstvo navodi kako je Vlada jasno propisala da će se oko 650 tona neopasnog otpada iz „big bag“ vreća zbrinuti isključivo u skladu s važećim dozvolama za gospodarenje otpadom, okolišnim dozvolama i svim drugim zakonom propisanim uvjetima.

Svaka grupacija će raditi u skladu sa svojim važećim dozvolama za gospodarenje otpadom i za koje su ispunjeni svi drugi zakonom propisani uvjeti. Riječ je o tvrtkama koje već dugi niz godina provode energetsku oporabu odgovarajućih vrsta otpada u cementnoj industriji, pri čemu se otpad koristi kao zamjensko gorivo. Takav postupak provodi se u zatvorenom i strogo kontroliranom proizvodnom procesu, uz kontinuirani nadzor ključnih parametara i mjerenje emisija, ističe se u priopćenju.



"Zato je potpuno neodgovorno unaprijed tvrditi da tvrtke nemaju potrebne dozvole, a da se pritom zanemaruju važeća rješenja, dozvole i zakonski okvir kojim je njihovo postupanje uređeno. Otpad treba što prije ukloniti s lokacije, uz puno poštovanje svih propisa i najviših standarda zaštite okoliša", poručuju iz Ministarstva dodajući da će oko 650 tona neopasnog otpada biti uklonjeno u roku od 45 dana.