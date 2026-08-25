vatrena kugla

Misteriozna eksplozija u 10 milijardi dolara vrijednom ruskom kompleksu

M.Či./Hina

25.08.2026 u 12:05

Požar u Amurskom plinsko-kemijskom kompleksu
Požar u Amurskom plinsko-kemijskom kompleksu Izvor: Screenshot/X/supernova_plus / Autor: X/supernova_plus
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U eksploziji i požaru koji su izbili u Amurskom plinsko-kemijskom kompleksu na istoku Rusije, poginula je jedna osoba, a njih više od 80 je ozlijeđeno

Snažna eksplozija dogodila se u jedinici za pirolizu, a snimke koje dolaze s mjesta događaja pokazuju gusti dim i golemu vatrenu kuglu.

Prema prvim podacima, prenosi portal Mrezha, glavno postrojenje nije oštećeno, ali su uzroci eksplozije i požara još uvijek nepoznati. Spominje se sve od problema u tehnološkom procesu tijekom radova, do potencijalne sabotaže.

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Amurski plinsko-kemijski kompleks smješten je u gradu Svobodni, u Amurskoj oblast, a zajednički ga grade ruski Sibur i kineski Sinopec. Procjenjuje se da je budžet za izgradnju ovog kompleksa veći od 10 milijardi dolara pa bi ovaj incident mogao izazvati i značajne financijske gubitke.

Kompleks je projektiran za preradu etana i ukapljenih plinova koji dolaze iz Amurske plinske elektrane, a sirovine koje proizvodi namijenjene su proizvodnji polietilena i polipropilena.

Očekuje se da će kompleks imati godišnji kapacitet od 2,7 milijuna tona polimera.

Kako navodi portal Mrezha, postrojenje bi trebalo biti važna karika u opskrbi azijskih tržišta proizvodima, a istovremeno zaobići zapadne sankcije.

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