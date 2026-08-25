Misteriozna eksplozija u 10 milijardi dolara vrijednom ruskom kompleksu

Prema prvim podacima, prenosi portal Mrezha , glavno postrojenje nije oštećeno, ali su uzroci eksplozije i požara još uvijek nepoznati. Spominje se sve od problema u tehnološkom procesu tijekom radova, do potencijalne sabotaže.

Snažna eksplozija dogodila se u jedinici za pirolizu, a snimke koje dolaze s mjesta događaja pokazuju gusti dim i golemu vatrenu kuglu.

Amurski plinsko-kemijski kompleks smješten je u gradu Svobodni, u Amurskoj oblast, a zajednički ga grade ruski Sibur i kineski Sinopec. Procjenjuje se da je budžet za izgradnju ovog kompleksa veći od 10 milijardi dolara pa bi ovaj incident mogao izazvati i značajne financijske gubitke.

Kompleks je projektiran za preradu etana i ukapljenih plinova koji dolaze iz Amurske plinske elektrane, a sirovine koje proizvodi namijenjene su proizvodnji polietilena i polipropilena.

Očekuje se da će kompleks imati godišnji kapacitet od 2,7 milijuna tona polimera.

Kako navodi portal Mrezha, postrojenje bi trebalo biti važna karika u opskrbi azijskih tržišta proizvodima, a istovremeno zaobići zapadne sankcije.