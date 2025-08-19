VIDEO Požar na motoru Boeinga: Slali smo oproštajne poruke

Piloti su brzo reagirali i preusmjerili zrakoplov prema zračnoj luci Brindisi na jugu Italije, kamo je sigurno sletio 40 minuta nakon polijetanja. Nakon slijetanja putnici i posada su evakuirani .

Condor Airlines naveo je da ne može potvrditi požar na motoru, ali je dodao kako je došlo do 'reakcije u blizini motora koja se inače događa u njegovoj komori za izgaranje, što je rezultiralo vidljivom pojavom na stražnjem dijelu motora'. Posada je dobila signal o kvaru koji je ukazivao na ‘parametar izvan uobičajenog raspona, uzrokovan poremećajem u opskrbi zraka motoru’, poručila je aviokompanija.

Motor je ugašen ‘na kontrolirani način’, rekli su iz kompanije za CBS News. Lokalni mediji objavili su da je zračni promet bio zatvoren oko pola sata dok su vatrogasci čekali na pisti kako bi intervenirali.

Dio putnika je kazao kako je iz aviona slao oproštajne poruke.