Posvojitelj Subošić nakon epizode u Zambiji: Mislim da je to bio pokušaj iznude

'Jednostavno zato što nam je važnije bilo to da dokažemo da nismo trgovci ljudima. Mislim da je više diskrepancije bilo na društvenim mrežama nego u medijima. Navikao sam na to u Hladnom pivu. Sada nastojimo živjeti dalje i staviti sve to iza sebe', kazao je Subošić.

Na pitanje zna li zašto im se sve to dogodilo što im se dogodilo kazao je da je to pitanje svih pitanja, ali da na njega ne može dati točan odgovor.

'To se moglo dogoditi bilo kome prije nas. Naše saznanje iz toga je, nakon priče s našim odvjetnikom, da je to možda bio pokušaj iznude koji je otišao u krivom smjeru', kazao je Subošić.

Naveo je da su se u Centar za socijalni skrb prijavili su se krajem 2021. godine.

'Dobili smo da smo podobni za posvojenje djeteta. Mi smo bili u procesu. Završili smo s radionicama i kroz te radionice smo shvatili, da nas pripremaju za posvojenje teško posvojive djece. To su starija djeca, ona koja imaju neku zdravstvenu manu, netko s više braće i sestara. Dobro, rekli smo si, usvojit ćemo neko starije dijete. Ja sam tad imao 50-ak godina. Ja imam sina i znam kolika je to obveza. Dijete treba ljubav i pažnju. Mi smo jednostavno u tom trenutku, rekli, vidjet ćemo. Onda je Azra dobila informaciju da je moguće posvojiti djecu iz Afrike. Onda je to krenulo i ispalo je da svatko od naših prijatelja zna nekoga tko je posvojio djecu iz Afrike. Ja sam joj rekao ti sve to provjeri. Na kraju je došlo do toga da smo počeli skupljati dokumentaciju', kazao je Subošić.

Osvrnuo se i na Emmanuela Kabonga, voditelja sirotišta iz kojeg je osmero parova iz Hrvatske posvojilo djecu.

"On je kao voditelj sirotišta dolazio i Hrvatsku. Nakon nekog vremena boravio je tu i dogovorili smo sastanak. Ispitali smo ga sve. Čovjek je znao ispričati kako ta djeca tamo žive. I odlučili smo. I onda kažete mi bismo posvojili curicu od tri godine. S tim djetetom ste u kontaktu preko nekih video poziva. Učite navike djeteta, komunicirali smo s njezinom dadiljom. Sam postupak je išao preko toga odvjetnika. I to je trajalo šest mjeseci. Mi smo stupili u kontakt s biološkom majkom, ali nije mogla doći na taj susret. Emmanuel i dadilja su rekli da je bolesna. Naravno da ćemo pokušati s majkom uspostaviti kontakt. Djeca moraju znati da su posvojena', rekao je Subošić.

Kazao je da su platili odvjetniku za posvojenje, nešto više od šest tisuća dolara.

'Nije to bilo u kuvertama nego preko banke. I plaćali smo neke donacije u sirotište, nije određeno koliko', rekao je.

Upitan o sudu u Zlataru odnosno od detaljima posvajanja koja su išla preko njega kazao je da on nije ni bio čuo za sud u Zlataru, već samo za sud u Krapini i da se tamo predaju papiri.

'Mi smo predali, čekali smo dva tjedna pa smo pitali što s tim i onda su rekli da će biti ročište. Ja nikad nisam u Zlataru ni bio. Postojala je određena procedura koju su prošli ljudi prije nas. Mi nismo prvi otišli. Ne želim biti odvjetnik sucima, ja sam samo osoba koja želi posvojiti dijete, samo u toj ulozi mogu odgovarati', kazao je.

Potom je opisao što se događalo nakon dolaska u Ndolu i kako je izgledao boravak u zatvoru.