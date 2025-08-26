splićani šokirani

Iznenada preminuo poznati ugostitelj: 'Znao je živjeti ovaj grad punim plućima'

I.J.

26.08.2025 u 11:49

Frane Delić Cipa
Frane Delić Cipa Izvor: Screenshot / Autor: Dalmatinski portal
Bionic
Reading

Cipa je težio tome da Split bude živ grad, pun ljudi i dobre vibre

Iznenada je preminuo Frane Delić Cipa, splitski ugostitelj i vlasnik restorana Pinku Fish & Wine, javlja Dalmatinski portal. Bio je omiljeno lice i istinski domaćin s prepoznatljivim osmijehom, a njegov restoran jedno je od rijetkih mjesta u gradu u kojem se sigurno moglo sresti nekog poznatog.

Cipa je bio čovjek koji je prštao idejama, energijom i entuzijazmom. Još od rane mladosti imao je želju, ali i konkretnu inicijativu da Split učini urbanom sredinom za mlade te da ponudi nešto više od puke svakodnevice. Bio je i među onima koji su pokrenuli adventske kućice na Rivi, piše Dalmatinski portal te ističe da je ova iznenadna smrt jutros mnoge šokirala.

vezane vijesti

'Split je ovim preranim odlaskom izgubio čovjeka koji je za sobom ostavljao trag vedrine i kreativnosti – i koji je znao živjeti ovaj grad punim plućima', piše Dalmatinski portal.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nove carine

nove carine

Trump promijenio retoriku i nikad žešće zaprijetio Kini: Moraju nam dati. Ako nam ne daju...
o nuklearnom oružju

o nuklearnom oružju

Otkriven dosad nepoznat detalj sa sastanka Putina i Trumpa: 'Rusija je spremna. Mislim da bi i Kina to učinila'
stručnjaci oduševljeni

stručnjaci oduševljeni

Iz Japana stiže revolucija u energiji. Evo kako funkcionira tehnologija budućnosti

najpopularnije

Još vijesti