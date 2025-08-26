Iznenada preminuo poznati ugostitelj: 'Znao je živjeti ovaj grad punim plućima'

Cipa je težio tome da Split bude živ grad, pun ljudi i dobre vibre
Iznenada je preminuo Frane Delić Cipa, splitski ugostitelj i vlasnik restorana Pinku Fish & Wine, javlja Dalmatinski portal. Bio je omiljeno lice i istinski domaćin s prepoznatljivim osmijehom, a njegov restoran jedno je od rijetkih mjesta u gradu u kojem se sigurno moglo sresti nekog poznatog.
Cipa je bio čovjek koji je prštao idejama, energijom i entuzijazmom. Još od rane mladosti imao je želju, ali i konkretnu inicijativu da Split učini urbanom sredinom za mlade te da ponudi nešto više od puke svakodnevice. Bio je i među onima koji su pokrenuli adventske kućice na Rivi, piše Dalmatinski portal te ističe da je ova iznenadna smrt jutros mnoge šokirala.
'Split je ovim preranim odlaskom izgubio čovjeka koji je za sobom ostavljao trag vedrine i kreativnosti – i koji je znao živjeti ovaj grad punim plućima', piše Dalmatinski portal.