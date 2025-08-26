Iznenada preminuo poznati ugostitelj: 'Znao je živjeti ovaj grad punim plućima'

Iznenada je preminuo Frane Delić Cipa, splitski ugostitelj i vlasnik restorana Pinku Fish & Wine, javlja Dalmatinski portal. Bio je omiljeno lice i istinski domaćin s prepoznatljivim osmijehom, a njegov restoran jedno je od rijetkih mjesta u gradu u kojem se sigurno moglo sresti nekog poznatog.

Cipa je bio čovjek koji je prštao idejama, energijom i entuzijazmom. Još od rane mladosti imao je želju, ali i konkretnu inicijativu da Split učini urbanom sredinom za mlade te da ponudi nešto više od puke svakodnevice. Bio je i među onima koji su pokrenuli adventske kućice na Rivi, piše Dalmatinski portal te ističe da je ova iznenadna smrt jutros mnoge šokirala.