'Postojeći sustav je ispolitiziran, suci bi sami trebali birati predsjednika Vrhovnog suda'

Sustav koji sada postoji, koji je gotovo u potpunosti politički i ispolitiziran jer pratimo te prijepore koji su gotovo pa 100 posto političke naravi, pokazuje da bi možda bilo dobro promijeniti sustav, da suci sami biraju predsjednika Vrhovnog suda. Na taj način bi politika bila isključena u postpunosti. Na ovaj način, kao što je politika uključena sa svim prijeporima, pojačava se dojam da politika ima utjecaj na pravosuđe, rekao je Marin Mrčela, zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a.

Jedini isključiv kandidat predsjednika Milanovića je Zlata Đurđević. Na pitanje je li time pridonio da se drugi stručnjaci ne jave na natječaj, Mrčela je rekao kako ovlašteni predlagač ima pravo predložiti koga hoće.



- Naravno on bi trebao predložiti nekoga od onih koji su se javili na poziv. Ja ne mogu nagađati hoće li se to dogoditi ili ne. Kada prijedlog dođe na Vrhovni sud, održat će se opća sjednica, mi ćemo dati svoje mišljenje, ono ne obvezuje nikoga. Onda ćemo vidjeti. Možda bi bilo bolje da to mišljenje obvezuje. To je bila preporuka GRECO-a, da se struci da veći utjecaj na izbori. Da se smanji utjecaj politike, rekao je.



Zlatu Đurđević podržava predsjednik države, ali ne podržava predsjednik Vlade, ali ni većina u Saboru. Hoće li biti odabrana ili ne, Mrčela je rekao da trenutno to ne zna. - Bit ćemo pametniji kad prođe čitav postupak. U ime Vrhovnog suda, mogu reći, da ćemo postupiti po zakonu i da ćemo dati svoje mišljenje o kandidatu, poručio je.