Koliko je Hrvata u Iranu i Izraelu? Oglasilo se ministarstvo

U Iranu se trenutačno nalazi samo desetak hrvatskih državljana, a veleposlanstvo u Teheranu već je prije evakuirano, priopćio je MVEP u subotu
Sjedinjene Države i Izrael u subotu su koordinirano napali Iran.
'U Iranu je bilo dvadesetak hrvatskih državljana, no dio ih je u međuvremenu napustio zemlju', objavio je MVEP, prenosi HRT, dodavši da ih je desetak ostalo u zemlji.
'Do sada nitko od hrvatskih državljana nije zatražio konzularnu pomoć', kažu. Hrvatsko veleposlanstvo u Teheranu prije je evakuirano, ukljujući veleposlanika Dragu Štambuka.
'Jedan djelatnik ostao je na terenu, osigurava administrativnu i logističku funkciju', rekao je ministar Gordan Grlić Radman.
Što se tiče Izraela, prema informacijama hrvatskog veleposlanstva u Tel Avivu, u Izraelu se trenutačno nalazi oko 20 hrvatskih turista i hodočasnika te približno 100 državljana s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Izraela', rekli su iz MVEP-a. MVEP i sva veleposlanstva RH u regiji su u pripravnosti te aktivno prate situaciju u državama koje pokrivaju, dodaju iz MVEP-a.
'Mi smo od samih početaka apelirali na hrvatske državljane da se ne putuje u krizna žarišta', rekao je Grlić Radman u subotu dodajući da je MVEP ažurirao preporuke za putovanja i pozvao hrvatske državljane da ne putuju u Izrael i Iran, ali i druge zemlje u regiji poput Kuvajta, Katara, Iraka i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Grlić Radman na mogućnost promjene vlasti u Iranu: Sve je moguće
Šef hrvatske diplomacije kazao je da američko-izraelski napadi na Iran ne ugrožavaju civilno stanovništvo i smatra da bi mogli dovesti do promjene vlasti u Islamskoj Republici.
'Pratimo ovu situaciju već mjesecima. Naravno da smo anticipirali moguću eskalaciju iako smo vjerovali u mogućnost postizanja konačnog dogovora svih strana u sukobu. Ali s obzirom na posljednju situaciju i veliki broj ubijenih civila u Iranu, sada se dogodilo to što se dogodilo', rekao je Grlić Radman.
'Vidimo da su ipak civilni objekti zaštićeni, išlo se upravo na to da se gađaju one točke koje neće ugroziti civilno stanovništvo, ali su važne zapravo za uspostavu neke nove situacije, nekog novog političkog konteksta i ljudi koji će obnašati možda i buduću vlast, dodao je Grlić Radman, a na pitanje da objasni očekuje li promjenu vlasti u Teheranu', kaže da je sve moguće i da su sve opcije otvorene. Pozvao je zemlje u regiji na suzdržanost i deeskalaciju.
'To očekujemo i mi ovdje u Europi jer ta situacija može uvijek donijeti neka nova krizna žarišta bilo gdje u svijetu', rekao je.