Koliko je Hrvata u Iranu i Izraelu? Oglasilo se ministarstvo

'U Iranu je bilo dvadesetak hrvatskih državljana, no dio ih je u međuvremenu napustio zemlju', objavio je MVEP, prenosi HRT , dodavši da ih je desetak ostalo u zemlji.

'Do sada nitko od hrvatskih državljana nije zatražio konzularnu pomoć', kažu. Hrvatsko veleposlanstvo u Teheranu prije je evakuirano, ukljujući veleposlanika Dragu Štambuka.

'Jedan djelatnik ostao je na terenu, osigurava administrativnu i logističku funkciju', rekao je ministar Gordan Grlić Radman.

Što se tiče Izraela, prema informacijama hrvatskog veleposlanstva u Tel Avivu, u Izraelu se trenutačno nalazi oko 20 hrvatskih turista i hodočasnika te približno 100 državljana s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Izraela', rekli su iz MVEP-a. MVEP i sva veleposlanstva RH u regiji su u pripravnosti te aktivno prate situaciju u državama koje pokrivaju, dodaju iz MVEP-a.

'Mi smo od samih početaka apelirali na hrvatske državljane da se ne putuje u krizna žarišta', rekao je Grlić Radman u subotu dodajući da je MVEP ažurirao preporuke za putovanja i pozvao hrvatske državljane da ne putuju u Izrael i Iran, ali i druge zemlje u regiji poput Kuvajta, Katara, Iraka i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Grlić Radman na mogućnost promjene vlasti u Iranu: Sve je moguće

Šef hrvatske diplomacije kazao je da američko-izraelski napadi na Iran ne ugrožavaju civilno stanovništvo i smatra da bi mogli dovesti do promjene vlasti u Islamskoj Republici.

'Pratimo ovu situaciju već mjesecima. Naravno da smo anticipirali moguću eskalaciju iako smo vjerovali u mogućnost postizanja konačnog dogovora svih strana u sukobu. Ali s obzirom na posljednju situaciju i veliki broj ubijenih civila u Iranu, sada se dogodilo to što se dogodilo', rekao je Grlić Radman.