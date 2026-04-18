Poruka Trumpu: Španjolska, Brazil i Meksiko pomoći će Kubi

U zajedničkoj izjavi, tri zemlje pozvale su na iskreni dijalog u skladu s poveljom Ujedinjenih naroda, dodajući da kubanski narod mora biti slobodan da sam odredi svoju budućnost.

„Izražavamo našu veliku zabrinutost zbog teške humanitarne krize kroz koju prolazi narod Kube i pozivamo da se poduzmu potrebne mjere za ublažavanje ove situacije i izbjegnu postupci koji pogoršavaju životne uvjete stanovništva ili su suprotni međunarodnom pravu“, piše u izjavi.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa onemogućila je slanje novca na Kubu, zemljama koje otok opskrbljuju naftom zaprijetila je carinama, a samu Kubu je stavila na popis država koje sponzoriraju terorizam.

Španjolska, Brazil i Meksiko su se obvezale "koordinirano povećati humanitarnu pomoć usmjerenu na ublažavanje patnje kubanskog naroda“.

„Ponavljamo potrebu za poštivanjem međunarodnog prava u svakom trenutku i načela teritorijalnog integriteta, suvereniteta i mirnog rješavanja sporova, utvrđenih u povelji UN-a“, poručile su.

Izjava je uslijedila nakon što je španjolski premijer Pedro Sánchez ugostio brazilskog predsjednika Luiza Inacija Lulu da Silvu i meksičku predsjednicu Claudiu Scheinbaum u Barceloni na međunarodnom summitu lidera s ljevice, usmjerenom na mobilizaciju protiv rata i krajnje desnice.

SAD se protivi komunističkom režimu koji je na Kubi od 1959. godine te je u siječnju pojačao svoj gospodarski pritisak na tu zemlju odmah nakon što je svrgnuo venezuelskog predsjednika Nicolása Madura, saveznika Kube.

Trump je prošli mjesec rekao da "vjeruje" da će "imati čast osvojiti Kubu". Također je govorio o "oslobađanju" zemlje.