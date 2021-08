Popuštanje mjera u novoj školskoj godini: Bit će dopunske nastave, a evo što je s maskama

Vraćanje dopunske nastave, natjecanja i smanjenje propisanih lokacija na kojima učenici nose maske plan je za popuštanje mjera za nadolazeću školsku godinu, doznaje Jutarnji list u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Naime za dva tjedna učenici se vraćaju u klupe i započinju još jednu školsku godinu u neobičnim uvjetima epidemije

Iz resornog ministarstva još uvijek nisu objavili konkretne mjere za škole, no otkrivaju da se ide u smjeru popuštanja mjera u odnosu na one koje su vrijedile prošlu školsku godinu, no konačna će regulativa ovisiti o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, piše Jutarnji list.

Što se maski tiče, obveza njihova nošenja za učenike neće biti potpuno ukinuta, ali će se ići prema tome da se koriste što manje.