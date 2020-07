Pupovac o tome hoće li doći u Knin na Dan pobjede: Poruku mira smo posljednji puta čuli od Gotovine kad je oslobođen

Milorad Pupovac (SDSS) komentirao je na Markovu trgu predmet interesa SDSS-a u Vladi. Naveo je da su tu politike ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, obrazovanje, poravosuđe, uprava

'To su teme koje pripadaju portfelju potpredsjednika Miloševića, a to su teme koje su od interesa za nas i druge nacionlane manjine. Naročito ćemo se posvetiti obnovi infrastrukture i razvoja i unapređenja privrednih aktivnosti u područjima koja su ratom zahvaćena", rekao je Pupovac za N1.

Na pitanje bi li se poslala poruka mira kad bi otišao u Knin, odgovara: "Poruku mira treba graditi. Mi smo to prestali nakon 2011. godine. Kad smo je zadnji put čuli od generala Gotovine nakon što je oslobođen".

"Samo ću reći, ova Vlada ima osobitu odgovornosti. Između ostaloga da što je moguće više ratno nasilje ostavi iza sebe i da gradi kulturu mira i da gradi budućnost i zemlju koja će živjeti u miru i bez poruka koje će na bilo koje načine remetiti mir i mirnodopske odnose s našim susjedima", dodao je.

Kazao je kako razgovaraju o svemu što odlazak u Knin znači za njih i svemu što to može donijeti.

"Kao što sam rekao prije nekoliko dana, razgovaramo o svemu što to može značiti za nas i o svemu što to može donijeti. Ako procijenimo da će to donijeti ono što smatramo da bi trebalo donijeti, donijet ćemo odluku koja će ići u pravcu najboljeg rješenja. Ako ne procijenimo da je to moguće u današnjim okolnostima, nitko se neće trošiti za nešto što nema jamstvo i garanciju da će uspjeti", pojašnjava.

Rekao je kako nema uvjetovanja da predstavnici Vlade dođu u Grubore, već postoje samo razgovori. "Postoji samo svijest o tome da se sve žrtve i sva stradanja trebaju poštivati", kazao je zaključno Pupovac.