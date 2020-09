Popodne smanjenje naoblake i djelomice sunčano

Prijepodne oblačno, mjestimice s kišom, a na Jadranu lokalno moguć poneki pljusak, a potom postupno smanjenje naoblake i u većini predjela poslijepodne će biti barem djelomice sunčano, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za utorak.

Puhat će zapadni i sjeverozapadni vjetar, na kopnu slab do umjeren, a na Jadranu do jak s olujnim udarima. Na sjevernom dijelu duž obale će puhati i umjerena do jaka bura.

Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu između 19 i 24, na Jadranu od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva.