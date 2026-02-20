Ponovno zakuhalo u Tirani: Ovako izgleda ulični rat između policije i oporbenih prosvjednika

Prosvjednici su bacali molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva na ured premijera Edija Rame , a policija je odgovorila suzavcem i vodenim topovima.

Političke napetosti eskalirale su u prosincu, nakon što je posebno tužiteljstvo podiglo optužnicu protiv Ramine zamjenice Belinde Balluku zbog navodnog upletanja u javne natječaje za velike infrastrukturne projekte i pogodovanja određenim tvrtkama, što Balluku niječe.

'Dani Edija Rame su odbrojani', rekao je čelnik Demokratske stranke Sali Berisha. 'Neka znaju da ćemo ih, čak i ako se sakriju iza sunca, pronaći i kazniti punom snagom zakona.'

Sud za borbu protiv korupcije suspendirao je Balluku s dužnosti, no Posebno tužiteljstvo za borbu protiv korupcije zatražilo je od parlamenta da joj ukine imunitet kako bi se omogućilo njezino uhićenje.

Ramina Socijalistička stranka, koja je prošle godine osvojila četvrti uzastopni mandat, ima stabilnu parlamentarnu većinu, a zasad nije jasno hoće li i kada parlament ukinuti imunitet Balluku, koja je bila i ministrica infrastrukture te je bliska suradnica premijera.