Poljski predsjednik potvrdio sporni zakon o holokaustu

Odlučan da sačuva imidž svoje zemlje, poljski predsjednik Andrzej Duda potvrdio je u utorak sporni zakon o holokaustu koji je već izazvao tenzije s Izraelom i SAD-om.

Šef poljske države zatražio je istovremeno od Ustavnog suda da provjeri usklađenost novog zakona s Ustavom u dijelu koji se tiče slobode izražavanja i onom koji predviđa zatvorske kazne za one koji optužuju poljsku državu za sudjelovanje u nacističkim zločinima.

Novi poljski zakon predviđa do tri godine kazne zatvora za one koji koriste termin "poljski logori smrti" za nacističke logore na teritoriju okupirane Poljske ali i za one koji tvrde da su i neki Poljaci sudjelovali u pogromu Židova za vrijeme nacizma.

Washington je izrazio "zabrinutost" zbog posljedica tog zakona te pozvao Poljsku "da preispita zakon u svjetlu njegovih mogućih posljedica na slobodu govora i našu sposobnost da budemo dobri partneri".