Poljoprivrednici prosvjeduju usred Bruxellesa: Među njima i članovi hrvatske komore

Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) sudjelovali su danas na prosvjedu poljoprivrednika u Bruxellesu u organizaciji europskog udruženja poljoprivrednika Copa Coegeca, na kojem je upozoreno da su poljoprivreda i sigurnost hrane u EU-u ugroženi, izvijestio je HPK u četvrtak.

Na prosvjedima pod sloganom „Poljoprivreda i sigurnost hrane u EU su ugroženi“ sudjelovali su članovi više od 40 organizacija iz 27 europskih zemalja, a prema procjenama na njima je sudjelovalo više od 10 tisuća prosvjednika, kaže se u priopćenju HPK-a. Sigurnost hrane, vode i energije jednako je važna kao i oružje za obranu i nacionalnu sigurnost EU-a. Bez dodatnog proračuna i naša sigurnost je ugrožena. Zato proračun Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) treba prilagođavati inflaciji, dok se autonomija i integritet zajedničke politike s dva stupa ZPP-a trebaju održati. Izravna plaćanja trebaju se i dalje u potpunosti financirati iz proračuna EU-a i provoditi na godišnjoj razini jer su osnovna mjera za pružanje potpore dohotku aktivnim poljoprivrednicima, glavni su zahtjevi koje su predstavnici HPK iznijeli na prosvjedu u Bruxellesu. Iz HPK naglašavaju kako ruralni razvoj trebaju i dalje sufinancirati EU i države članice, jer je taj drugi stup ZPP-a neophodan za poticanje održivosti, otpornosti, ulaganja, inovacija i generacijsku obnovu u poljoprivredi te jača prvi stup ZPP-a.

Proizvođači mlijeka više ne mogu šutjeti „Važno je razumjeti razlike među državama članicama. Hrvatska je ispod razine samodostatnosti u pogledu proizvodnje hrane. Hrvatske farme imaju manje od 10 hektara, s visokim potencijalom organske proizvodnje, ali i s visokim uvozom i niskom kupovnom moći građana. Hrvatski potencijal za lokalnu i zdravu hranu je ugrožen, zbog čega danas ovdje prosvjedujemo“, kazao je predsjednik HPK Mladen Jakopović. „Hrvatski proizvođači mlijeka više ne mogu šutjeti, ovako se ne može opstati. Naše farme se gase, štale ostaju prazne, a selo polako umire. Obiteljske farme, koje su generacijama hranile Hrvatsku, danas su na rubu propasti. Ovo nije tržište – ovo je nepravda. Godinama upozoravamo da je tržište mlijeka nestabilno i nepravedno. Institucije to znaju, ali ne reagiraju. Dok se mi borimo za opstanak, uvoz raste, a domaće mlijeko gubi bitku s jeftinim proizvodima koji ne poštuju iste standarde“, izjavio je predsjednik Odbora za mlijeko HPK-a Igor Rešetar. Dodao je kako mljekari traže poštenu cijenu za pošten rad, da se zaštiti domaća proizvodnja, jer bez hrvatskog mlijeka nema sigurnosti hrane, nema sela i nema budućnosti za djecu.

Vrijeme je za krizne mehanizme „Vrijeme je da se aktiviraju krizni mehanizmi, da se zaustavi urušavanje mljekarstva i da se odgovornost prestane prebacivati na one koji hrane ovu zemlju i da se počinje cijeniti rad, a ne da je mlijeko u trgovini najjeftiniji prehrambeni proizvod koji se toči. Ovo je borba za opstanak hrvatskih proizvođača mlijeka“, kazao je Rešetar. Predstavnici Copa Cogece na prosvjedima su istaknuli kako je poljoprivreda oduvijek bila u srcu europskog projekta, temelj EU gospodarstva i EU sigurnosti te europskog načina života.