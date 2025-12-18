Ursula von der Leyen: Spremni smo ukinuti sankcije Kosovu

'Dobre vijesti'

Europska unija spremna je ukinuti sankcije koje je nametnula Kosovu 2023. zbog napetosti na sjeveru zemlje i otključat će joj financijsku pomoć, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen

Zemlje EU-a uvele su kaznene mjere protiv Kosova s ​​većinskim albanskim stanovništvom nakon što vlada premijera Albina Kurtija nije odgovorila na pozive EU-a i SAD-a da ublaži nemire na sjeveru s većinskim srpskom populacijom nakon najžešćeg nasilja u više od desetljeća. Mjere su uključivale obustavu posjeta kosovskih dužnosnika EU-u i uskratu velikog dijela ekonomske pomoći EU-a.

"Dobre vijesti za Kosovo", rekla je von der Leyen u objavi na X-u kasno u srijedu. "Planiramo 216 milijuna eura financijske pomoći i namjeravamo osloboditi 205 milijuna eura početkom sljedeće godine."

Nasilje je izbilo na sjeveru Kosova 2023. nakon što su gradonačelnici etnički Albanci preuzeli dužnost pobjedom na lokalnim izborima. Izbore su bojkotirali Srbi zahtijevajući provedbu sporazuma starog deset godina kojim im se daje veća autonomija.

Oko 30 pripadnika mirovnih snaga NATO-a koji su čuvali gradske vijećnice ozlijeđeno je u sukobima sa srpskim prosvjednicima, a ozlijeđeno je i 52 Srba. Von der Leyen je rekla da je EU odlučio ukinuti mjere nakon što su srpski gradonačelnici nakon lokalnih izbora održanih u listopadu preuzeli dužnost.

Kosovo bi trebalo održati nove parlamentarne izbore 28. prosinca zbog neuspjeha u formiranju vlade nakon izbora u veljači.

Kosovo je bilo dio Srbije do proglašenja neovisnosti 2008. godine, a te dvije zemlje moraju normalizirati odnose kako bi napredovali prema zajedničkom cilju članstva u EU.

