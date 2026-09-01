Policija upucala ženu: Na Times Squareu nasrnula nožem na prolaznike

Njujorška policija ubila je ženu koja je napala nožem nekoliko ljudi na njujorškom Times Squareu pri čemu je 32-godišnja žena podlegla ozljedama, a 68-godišnji muškarac je ranjen, priopćila je policija u ponedjeljak.
Muškarac je uboden nožem u trbuh i na liječenju je u bolnici, rekla je povjerenica njujorške policije Jessica Tisch. Nije dala dodatne informacije o njegovu stanju te je napad opisala kao nasumičan i ničim izazvan.
Policajci koji su stigli na mjesto događaja nakon što su prolaznici podigli uzbunu najprije su pokušali razgovarati sa ženom, rekao je gradonačelnik Zohran Mamdani. Situacija je potom eskalirala, a policajci su upotrijebili elektrošokere prije nego što su pucali u napadačicu.
Tisch je rekla da je žena prijetila policiji i rekla policajcima: „Ubit ću vas.“
Problem s mentalnim zdravljem
Na videosnimkama objavljenima na internetu vidi se žena kako prilazi policajcima s dva izvučena noža, krećući se kratkim i brzim koracima, prije nego što se začuju pucnji.
Napadačica je 49-godišnja žena iz četvrti Queens koja je imala „povijest problema s mentalnim zdravljem“, rekla je Tisch.
Muškarac kojeg je napala čekao je na semaforu na Times Squareu, prema riječima Tisch. Žena je potom, unutar 20 sekundi, nožem napala i svoju drugu žrtvu, rekla je.
Policija još nije objavila identitete žrtava, uključujući informaciju o tome jesu li bili turisti, dok ne obavijesti njihove rođake, rekla je Tisch. Istraga o motivu napada je u tijeku, ali u ovoj fazi nema naznaka da je napad povezan s terorizmom, dodala je.
Policija je ogradila mjesto događaja i zatvorila obližnje ulice za promet.
Times Square jedna je od najpoznatijih turističkih atrakcija New Yorka i nalazi se u srcu Manhattana.