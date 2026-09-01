Policija upucala ženu: Na Times Squareu nasrnula nožem na prolaznike

Muškarac je uboden nožem u trbuh i na liječenju je u bolnici, rekla je povjerenica njujorške policije Jessica Tisch. Nije dala dodatne informacije o njegovu stanju te je napad opisala kao nasumičan i ničim izazvan.

Policajci koji su stigli na mjesto događaja nakon što su prolaznici podigli uzbunu najprije su pokušali razgovarati sa ženom, rekao je gradonačelnik Zohran Mamdani. Situacija je potom eskalirala, a policajci su upotrijebili elektrošokere prije nego što su pucali u napadačicu.

Tisch je rekla da je žena prijetila policiji i rekla policajcima: „Ubit ću vas.“