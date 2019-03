Policija nema namjeru otkriti kad je ministrici Žalac istekla vozačka: Rekli smo vam sve što smo mogli

Dok se čeka da ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova Gabrijela Žalac konačno stane pred novinare kako bi pojasnila neke detalje prometne nesreće u kojoj je sudjelovala ovaj vikend, neke od odgovora potražili smo i od nadležnih institucija

I dok se Žalac zasad oglasila samo putem Facebooka, ispričavši se za to što joj je istekla vozačka, još uvijek je ostao niz otvorenih pitanja. Tako je još uvijek nepoznato kojom je brzinom Žalac vozila, a nije jasno ni koliko već dugo vozi s nevažećom vozačkom dozvolom.

Kada joj je točno istekla vozačka dozvola, upitali smo i u MUP-u, koji je zadužen za njihovo izdavanje. Njihov odgovor bio je zanimljiv.

'Obavještavamo vas da je policija obavijestila nadležno državno odvjetništvo u Vinkovcima o svemu do sada utvrđenom i poduzetom, a koje odvjetništvo je i rukovodilo očevidom prometne nesreće. Policija je u subotu u dva navrata izvijestila javnost o navedenoj prometnoj nesreći i to u mjeri u kojoj je to bilo moguće. Za sve daljnje upite upućujemo Vas da se obratite nadležnom državnom odvjetništvu', odgovorili su iz MUP-a na upit tportala.

Iz MUP-a tako nisu otkrili koliko je dugo Žalac bez važeće vozačke, je li to dva tjedna ili možda i nekoliko mjeseci. Upravo bi se iz toga odgovora moglo vidjeti je li Žalac i ranije vozila s nevažećom vozačkom dozvolom.

Zbog vožnje s nevažećom vozačkom dozvolom i kršenja propisa u oporbi su odmah zatražili ostavku. U Vladi su samo kratko poručili da Žalac nije podnijela ostavku te da od nje to ni ne očekuju, a premijer Andrej Plenković tek bi se trebao oglasiti o cijelom slučaju.

O ostavci smo pitali i čitatelje tportala u anketi. Čak 77 posto ih je glasalo za to da Gabrijela Žalac mora podnijeti ostavku, dok ih je 23 bilo protiv.