Policija se sukobila s ožalošćenima i prosvjednicima nedugo nakon što policajac optužen za ubojstvo 33-godišnje žene

Policija u Londonu sukobila se s ožalošćenima i prosvjednicima u subotu kad se više od tisuću ljudi okupilo da obilježi spomen na ubojstvo 33-godišnje žene, nekoliko sati nakon što se policajac optužen za njezino ubojstvo pojavio na sudu

Nestanak Sarah Everard za vrijeme povratka kući u večeri 3. ožujka izazvao je val reakcija žena o opasnostima koje im prijete dok noću same hodaju ulicama i zabrinutosti zbog neuspjeha policije i društva da riješe taj problem. U subotu ujutro počele su se spontano okupljati s cvijećem i svijećama u parku Clapham Commonu u jugozapadnom dijelu Londona, u blizini mjesta gdje je Everard posljednji put viđena živa. Kate, britanska vojvotkinja od Cambridgea, bila je među onima koji su došli izraziti svoje poštovanje. Dužnosnik palače rekao je da se Kate "sjeća kako je to bilo šetati sama noću u doba dok još nije bila udana".

Do subote navečer okupilo se tisuću ljudi, uglavnom žena, na mjestu kako bi odale počast i prosvjedovale zbog nedovoljno sigurnosti koje osjećaju kad su same vani. Neke od njih dovikivale su "sramite se" prisutnim policajcima. Skupine za ljudska prava kanile su organizirati formalno bdijenje, no londonska gradska policija rekla je da se ljudi ne bi smjeli okupljati zbog mjera u doba pandemije koronavirusa. Policijska zapovjednica Cressida Dick rekla je da bi svako bdijenje bilo "nezakonito i ne bi bilo sigurno".