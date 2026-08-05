Policija konačno uhitila Čileanca koji je pokrao više stanova i kuća u Zagrebu i Splitu

Kako je u srijedu objavila Policijska uprava zagrebačka, sumnja se da je osumnjičeni između 4. i 17. srpnja provalio u dvije kuće i jedan stan na području Zagreba, koristeći taksi prijevoz kako bi došao do njih. Meta su mu bili kuća i stan kojima se koriste strani državljani na području Medveščaka te kuća u vlasništvu 54-godišnjakinje u Novom Zagrebu.

Prema navodima policije, u kuće i stanove je ulazio nasilno otvarajući vrata terase uporabom fizičke snage i alata, nakon čega je krao novac, nakit, odjeću, putne kofere te nekoliko „novčanika“ za kriptovalute i internet transakcije

Policija sumnja da je istim obrascem između 31. srpnja i 1. kolovoza počinio još dvije provale u apartmane na splitskom Žnjanu, kojima se također koriste strani državljani. Do apartmana je također dolazio taksijem, a nakon nasilnog otvaranja balkonskih vrata blokirao je izlaz stolicama kako bi neometano pretražio prostor. Iz apartmana je, prema policiji, ukrao odjeću, parfeme, nakit, kozmetiku, tehničku opremu te novac i dokumente.