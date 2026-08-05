TAKSIJEM U PROVALE

Policija konačno uhitila Čileanca koji je pokrao više stanova i kuća u Zagrebu i Splitu

M.Č./Hina

05.08.2026 u 10:53

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Policija je uhitila 35-godišnjeg državljanina Čilea osumnjičenog za pet kaznenih djela teških krađa provaljivanjem u kuće, stanove i apartmane na području Zagreba i Splita, pri čemu je, prema policijskim procjenama, pričinjena materijalna šteta veća od 800.000 eura

Kako je u srijedu objavila Policijska uprava zagrebačka, sumnja se da je osumnjičeni između 4. i 17. srpnja provalio u dvije kuće i jedan stan na području Zagreba, koristeći taksi prijevoz kako bi došao do njih. Meta su mu bili kuća i stan kojima se koriste strani državljani na području Medveščaka te kuća u vlasništvu 54-godišnjakinje u Novom Zagrebu.

Prema navodima policije, u kuće i stanove je ulazio nasilno otvarajući vrata terase uporabom fizičke snage i alata, nakon čega je krao novac, nakit, odjeću, putne kofere te nekoliko „novčanika“ za kriptovalute i internet transakcije

Policija sumnja da je istim obrascem između 31. srpnja i 1. kolovoza počinio još dvije provale u apartmane na splitskom Žnjanu, kojima se također koriste strani državljani. Do apartmana je također dolazio taksijem, a nakon nasilnog otvaranja balkonskih vrata blokirao je izlaz stolicama kako bi neometano pretražio prostor. Iz apartmana je, prema policiji, ukrao odjeću, parfeme, nakit, kozmetiku, tehničku opremu te novac i dokumente.

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Identitet osumnjičenog utvrđen je zajedničkim kriminalističkim istraživanjem Policijske uprave zagrebačke i Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Policija je utvrdila da se osumnjičeni početkom tjedna kretao iz smjera Splita prema Zagrebu, gdje je po dolasku uhićen.

Ukupna materijalna šteta procijenjena je na više od 800.000 eura.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku,  dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.  

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