Policajac koji je pronašao stotine osoba i spojio ih s obiteljima otkriva nam tajne zanata

U Hrvatskoj godišnje nestane gotovo 1500 osoba, među kojima su najbrojniji oni koji se izgube, a za dva-tri dana se sami vrate kući. No ima i onih koji kao da su u zemlju propali i za kojima se nerijetko traga i nekoliko desetaka godina. Branko Lazarević, umirovljeni kriminalistički inspektor iz Zagreba, nekadašnji šef ekipe za očevide Policijske uprave zagrebačke, publicist i novinar koji se već godinama bavi tematikom nestalih, kao rezultat svojih potraga spojio je više od 300 osoba koje su se smatrale nestalima, a koje su tražile njihove obitelji. Tportal donosi priču o osebujnom bivšem policajcu koji je većinu slučajeva odradio o vlastitom trošku

'Ima svakakvih ljudi. Na njih se ne ljutim jer činim dobro djelo. Kada sam bio aktivni policajac, ubijenom sam se jedino mogao odužiti tako da nađem ubojicu', kaže Lazarević , ističući kako se točna brojka nestalih osoba u pravilu ne zna, ali to nije greška policije, već na to utječe niz čimbenika jer u mnogim slučajevima kada se nestala osoba vrati kući obitelj o tome ne izvijesti policiju i za njom je potraga i dalje na snazi, što je vrlo neodgovorno.

Lazarević naglašava kako obitelj u želji da pronađe nestalu osobu često poseže i za raznoraznim vidjelicama i detektivima amaterima te pritom podsjeća na slučaj mladića nestalog još prije 18 godina.

'Mladić je sjeo u automobil i otada mu se, kao i automobilu, gubi svaki trag. Roditelji su se obratili detektivskoj agenciji i dali joj oko 70.000 kuna, a da se ta agencija u istrazi nije pomakla s mjesta. Obratili su se i jednoj vidjelici, koja im je jednu seansu u trajanju od sat vremena naplatila tisuću eura. Samo im je rekla kako će se on vratiti. U tom slučaju sam došao do zanimljivih saznanja u Njemačkoj, no naša policija je odbila ozbiljno prihvatiti bitne detalje do kojih sam došao', prisjetio se Lazarević slučaja, dodajući kako policija ponekad misli da sve zna i ne dopušta obitelji da sudjeluje u potrazi. Upravo obitelj, ističe iskusni umirovljeni policajac, najbolje zna navike nestale osobe te bi policija trebala prihvaćati njihove prijedloge.

Zanimalo nas je i u kojoj mjeri je frustrirajuće to kada se sa stopostotnom sigurnošću smatra da je pronađena nestala osoba, a na kraju se ispostavi da to nije ona. Lazarević je imao i takav slučaj, no samo jedan.