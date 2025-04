Pola flote možda neće biti spremno za protupožarnu sezonu; Anušić zna tko je krivac

Najmanje dva od 12 protupožarnih aviona sigurno neće biti spremna za protupožarnu sezonu koja službeno počinje 1. lipnja, a upitno je hoće li HRZ moći preuzeti čak do pola flote, prema riječima ministra obrane Ivana Anušića za Dnevnik Nove TV . Izvještaj koji je ministar dobio otkriva kašnjenje sa servisom i isporukom aviona, ali i da jedan od kanadera u srpnju prestaje letjeti jer mu ističu resursi.

'Tri air tractora su preuzeta, tri nisu i plan je da bi trebali do 15. lipnja biti spremni, a do tada smo već 15 dana u protupožarnoj sezoni. Također, tri kanadera su spremna, tri nisu. Jednom ističe resurs u srpnju mjesecu, drugi bi trebao biti gotov do kraja svibnja, što znači da smo na granici, a ovaj treći bi trebao biti spreman 15. lipnja', rekao je ministar reporterki Nove TV Ivani Pezo Moskaljov.