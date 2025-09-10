Pokrenuta istraga protiv 52-godišnjaka za teško ubojstvo supruge u Tenji

Osumnjičenik je uhićen 3. rujna, u osječkom prigradskom naselju Tenji, zbog sumnje u teško ubojstvo supruge, čiji je nestanak prijavljen početkom kolovoza.

Osumnjičenog 52-godišnjaka tereti se da je, od početka kolovoza do početka rujna 2025 godine, uslijed narušenih bračnih odnosa, u nakani usmrćivanja svoje supruge, zadao žrtvi više uboda u tijelo oštrim predmetom.

Dijelovi tijela ubijene supruge pronađeni su u dvorištu njihove obiteljske kuće, navodi tužiteljstvo.

Podsjećaju kako je protiv okrivljenika određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, opasnosti od ponavljanja djela i potrebe neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo, za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, i kod kojeg su okolnosti počinjenja posebno teške.