Privedeni muškarac osumnjičen za teško ubojstvo žene u Tenji

Policija je ranije u srijedu izvijestila da je uhićena jedna osoba, koja se dovodi u vezu s kaznenim djelom koje se progoni po službenoj dužnosti, te se nad njom provodi kriminalističko istraživanje.

Po nepotvrđenim informacijama priveden je suprug ubijene žene za kojom je bila raspisana potraga. Njezin nestanak prijavljen je 2. kolovoza, a posmrtni ostatci navodno su pronađeni u septičkoj jami, što u policiji nisu mogli potvrditi. Uhićena osoba predana je pritvorskom nadzorniku, uz kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu za kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe, napominju u policiji.