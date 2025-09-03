ostaci u jami

Privedeni muškarac osumnjičen za teško ubojstvo žene u Tenji

V. B./Hina

03.09.2025 u 21:30

Policija privela supruga ubijene žene
Policija privela supruga ubijene žene
Muškarac koji je u srijedu uhićen zbog dovođenja u vezu s nasilnom smrti žene u osječkom prigradskom naselju Tenji osumnjičen je za teško ubojstvo te je predan pritvorskom nadzorniku, izvijestila je osječko-baranjska policija

Policija je ranije u srijedu izvijestila da je uhićena jedna osoba, koja se dovodi u vezu s kaznenim djelom koje se progoni po službenoj dužnosti, te se nad njom provodi kriminalističko istraživanje.

Po nepotvrđenim informacijama priveden je suprug ubijene žene za kojom je bila raspisana potraga. Njezin nestanak prijavljen je 2. kolovoza, a posmrtni ostatci navodno su pronađeni u septičkoj jami, što u policiji nisu mogli potvrditi. Uhićena osoba predana je pritvorskom nadzorniku, uz kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu za kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe, napominju u policiji.

