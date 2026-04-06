Pojavile se nove informacije o užasu u Zagorju: Top ubio čovjeka zbog kobne pogreške

Nesreća se dogodila prilikom pucanja iz topa, kada je jedna osoba izgubila život. Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske potvrdili su da je do tragedije došlo oko 15.15 sati u Humu Košničkom.

‘Prilikom pucanja iz topa, jedna osoba je smrtno stradala. Slijedi očevid i kriminalističko istraživanje’, naveli su u službenom priopćenju. Na mjestu događaja intervenirala je i hitna medicinska pomoć.

Prema riječima svjedoka, top koji je sudjelovao u programu već je ranije pokazivao probleme. Navodno u više pokušaja nije reagirao i nije opalio. Kada je konačno došlo do ispaljenja, situacija se dodatno zakomplicirala pri sljedećem punjenju. Tada je, tvrde očevici, došlo do iznenadnog opaljenja, u trenutku kada se muškarac nalazio neposredno uz oružje.