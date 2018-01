Pogledajte koje su ulice zatvorene za vrijeme Svjetskog skijaškog kupa na Sljemenu

Za vrijeme održavanja utrka Svjetskog skijaškog kupa na Sljemenu od 1. do 5. siječnja na snazi je privremena organizacija prometa u ulicama: Bliznec, Sljemenska cesta, Gračanska, Markuševečka, Ksaverska, Jandrićeva i Mlinovi

Zabranjen je promet i parkiranje na prilaznoj cesti, od Sljemenske ceste do Tomislavovog doma od 1. siječnja od 6 sati do 5. siječnja do 12 sati. Zatvara se za sav promet, osim za vozila s dozvolom (akreditacijom), Ulica Bliznec i Sljemenska cesta od Ulice Bliznec do Šestinskog lagvića 3. siječnja od 9 do 19 sati te 4. siječnja od 10 do 21 sat.

Zatvara se za sav promet, osim za vozila s dozvolom (akreditacijom) i vozila ZET-a, Gračanska cesta i Markuševečka cesta na dijelu od Ulice Bliznec do Ulice Jazbina 3. siječnja od 9,30 do 19 sati te 4. siječnja od 9,30 do 19 sati. Pristup stanarima Gračanske ceste i Podsljemena dozvoljava se samo od Markuševečke ceste.