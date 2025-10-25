šaketanje na ulici

Pogledajte kako je političar s Kosova udario čovjeka jer ga je nazvao - lažovom

V. B.

25.10.2025 u 22:10

Armend Zemaj udara građanina
Armend Zemaj udara građanina Izvor: Screenshot / Autor: Društvene mreže: Screenshot Kos data
Bionic
Reading

Armend Zemaj, zastupnik Demokratskog saveza Kosova, udario građanina tijekom davanja intervjua novinaru Astriutu Gashiju na ulici u Prištini. Dok je razgovarao s novinarom, čovjek mu je u prolazu dobacio da je 'lažov'. Zemaj je, na provokaciju reagirao šakom u glavu

Na videu koji je objavila Gazeta Blic, vidi se trenutak kada Zemaj daje intervju, a prolaznik mu dobacje 'svi ste lažljivci' i 'lažete'. Zemaj mu je potom odgovorio 'tko laže', a kad je prolaznik prišao, odlučio ga je udariti.

Nakon incidenta, Zemaj je na Facebooku izrazio žaljenje i ispričao se zbog svoje reakcije.

"Danas se dogodila neugodna situacija, zbog koje iskreno žalim. Jedan građanin, ne znam da li slučajno ili namjerno, me je uvrijedio i verbalno provocirao neprihvatljivim riječima, pred medijima. U tom trenutku sam reagirao u samoodbrani, u emocionalnom stanju, što ne predstavlja ni moja osobna uvjerenja ni principe koje zastupam kao zastupnik i kao član DSK. U ovim slučajevima, bez obzira na provokaciju, nasilje u bilo kojem obliku nije pravi odgovor. Za ovaj postupak izražavam žaljenje i javno se ispričavam", napisao je.

Gazeta Kosova pak navodi da je policija pokrenula istragu oko ovog incidenta.

vezane vijesti

Incident je izazvao brojne reakcije u javnosti. Demokratski savez Kosova oštro je osudio napad na svog zastupnika opisujući ga kao 'direktno kršenje institucionalnog dostojanstva i demokratske kulture na kojoj je izgrađena država Kosovo'.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
regionalni čelnik

regionalni čelnik

U Valenciji 50 tisuća ljudi na ulicama tražilo zatvor za Manzona
un rezolucija

un rezolucija

Rubio: SAD priprema međunarodne snage za Pojas Gaze
ne Gundremmingen

ne Gundremmingen

Srušeni su tornjevi jedne od najvećih nuklearki u Njemačkoj. Evo što će biti na njenom mjestu

najpopularnije

Još vijesti