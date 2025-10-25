Pogledajte kako je političar s Kosova udario čovjeka jer ga je nazvao - lažovom

Armend Zemaj, zastupnik Demokratskog saveza Kosova, udario građanina tijekom davanja intervjua novinaru Astriutu Gashiju na ulici u Prištini. Dok je razgovarao s novinarom, čovjek mu je u prolazu dobacio da je 'lažov'. Zemaj je, na provokaciju reagirao šakom u glavu
Na videu koji je objavila Gazeta Blic, vidi se trenutak kada Zemaj daje intervju, a prolaznik mu dobacje 'svi ste lažljivci' i 'lažete'. Zemaj mu je potom odgovorio 'tko laže', a kad je prolaznik prišao, odlučio ga je udariti.
Nakon incidenta, Zemaj je na Facebooku izrazio žaljenje i ispričao se zbog svoje reakcije.
"Danas se dogodila neugodna situacija, zbog koje iskreno žalim. Jedan građanin, ne znam da li slučajno ili namjerno, me je uvrijedio i verbalno provocirao neprihvatljivim riječima, pred medijima. U tom trenutku sam reagirao u samoodbrani, u emocionalnom stanju, što ne predstavlja ni moja osobna uvjerenja ni principe koje zastupam kao zastupnik i kao član DSK. U ovim slučajevima, bez obzira na provokaciju, nasilje u bilo kojem obliku nije pravi odgovor. Za ovaj postupak izražavam žaljenje i javno se ispričavam", napisao je.
Gazeta Kosova pak navodi da je policija pokrenula istragu oko ovog incidenta.
Incident je izazvao brojne reakcije u javnosti. Demokratski savez Kosova oštro je osudio napad na svog zastupnika opisujući ga kao 'direktno kršenje institucionalnog dostojanstva i demokratske kulture na kojoj je izgrađena država Kosovo'.