Pogledajte kako je političar s Kosova udario čovjeka jer ga je nazvao - lažovom

Na videu koji je objavila Gazeta Blic , vidi se trenutak kada Zemaj daje intervju, a prolaznik mu dobacje 'svi ste lažljivci' i 'lažete'. Zemaj mu je potom odgovorio 'tko laže', a kad je prolaznik prišao, odlučio ga je udariti.

Nakon incidenta, Zemaj je na Facebooku izrazio žaljenje i ispričao se zbog svoje reakcije.

"Danas se dogodila neugodna situacija, zbog koje iskreno žalim. Jedan građanin, ne znam da li slučajno ili namjerno, me je uvrijedio i verbalno provocirao neprihvatljivim riječima, pred medijima. U tom trenutku sam reagirao u samoodbrani, u emocionalnom stanju, što ne predstavlja ni moja osobna uvjerenja ni principe koje zastupam kao zastupnik i kao član DSK. U ovim slučajevima, bez obzira na provokaciju, nasilje u bilo kojem obliku nije pravi odgovor. Za ovaj postupak izražavam žaljenje i javno se ispričavam", napisao je.

Gazeta Kosova pak navodi da je policija pokrenula istragu oko ovog incidenta.