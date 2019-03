Podignuta optužnica protiv HDZ-ovca Marijana Kustića zbog prometne nesreće

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru podiglo je optužnicu protiv saborskog zastupnika Marijana Kustića, predsjednika ličko-senjskog HDZ-a, čija je lista pobijedila na lokalnim izborima u nedjelju. Kustić je u lipnju prošle godine skrivio prometnu nesreću kod Vukovara, a tada je teško stradao Tomislav Madžar, savjetnik predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, koji je bio u BMW-u s Kustićem. Suvozač u udarenom automobilu zadobio je osobito tešku tjelesnu ozljedu

Okrivljeniku se stavlja na teret da je 8. lipnja 2018. oko 2,15 sati upravljao osobnim automobilom marke BMW 5 županijskom cestom broj 4111 (Bobota-Vera) iz smjera mjesta Vera prema raskrižju s državnom cestom broj 2 koja je na raskrižju prometnim znakom "obavezno zaustavljanje" označena kao cesta s prednošću prolaska. Tereti ga se da je lakomisleno smatrao da neće doći do štetnih posljedica pa dolaskom do navedenog raskrižja nije zaustavio osobni automobil kako bi propustio druge sudionike u prometu koji se kreću navedenom cestom s prednošću prolaska i zadržavaju smjer kretanja.

Ušao je u raskrižje i na opisani način oduzeo prednost prolaska osobnom automobilu marke Peugeot 308 koje se kretalo kolnikom navedene državne ceste iz smjera Osijeka u smjeru Vukovara i na raskrižju zadržavalo smjer kretanja. Došlo je do udara prednje strane osobnog automobila marke Peugeot 308 u desnu bočnu stranu osobnog automobila kojim je upravljao okrivljenik, a taj je automobil potom uslijed zanošenja udario lijevom bočnom stranom u prednji lijevi dio osobnog automobila marke Fiat Punto koji je, radi uključivanja u promet, stajao na kolniku navedene županijske ceste neposredno ispred raskrižja s državnom cestom.

Toj nesreći navodno je kumovao umor, a Marijan Kustić ne samo da nije podnio ostavku na dužnost saborskog zastupnika, nego se devet mjeseci kasnije prometnuo u prvog HDZ-ovca u Lici i pobijedio na izborima.

'Alkotestirali su me, sve je bilo u redu, 0,0. To je važno naglasiti. Koliko se sjećam, nesreća se dogodila oko 2 sata. Bio sam na pokopu poznatom hrvatskom futsal igraču Futsal Dinama Matiji Caparu, pa sam se nakon toga zaputio za Slavoniju i dogodilo se to što se dogodio. Žao mi je, ali na svu sreću nitko nije smrtno stradao', rekao je Kustić za Net.hr.

Sredinom veljače Sabor je Kustiću ukinuo zastupnički imunitet na zahtjev Državnog odvjetništva u Vukovaru zbog pokretanja kaznenog postupka nakon izazivanja prometne nesreće.