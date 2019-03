Policija protiv ministrice Žalac nije podignula kaznenu prijavu jer smatraju da nema kaznenog djela

Policija protiv ministrice Gabrijele Žalac, zbog sudjelovanja u prometnoj nesreći, u kojoj je teže ozlijeđena djevojčica nije podignula kaznenu prijavu jer nisu utvrđeni elementi kaznenog djela

Ukoliko dođu do saznanja da je u prometnoj nesreći osoba smrtno stradala ili je zadobila teške tjelesne ozljede, o prometnoj se nesreći obavještava nadležno državno odvjetništvo koje potom ili prepušta obavljanje očevida policijskim službenicima ili preuzima rukovođenje očevidom te se očevid obavlja uz stručnu pomoć policijskih službenika.

'U slučaju saznanja da je došlo do prometne nesreće u kojoj ima smrtno stradalih ili teško ozlijeđenih osoba, policijski službenici izlaze na mjesto događaja i žurno poduzimaju sve radnje koje ne trpe odgodu (pružaju pomoć unesrećenim, pozivaju Hitnu medicinsku pomoć, vatrogasce i slično) te pristupaju provođenju očevida prometne nesreće.

Nakon provedenih izvida, ukoliko su utvrđeni elementi kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti, nadležnom državnom odvjetništvu se podnosi kaznena prijava, a ukoliko nisu utvrđeni elementi kaznenog djela, kao što je slučaj s prometnom nesrećom u kojoj je sudjelovala ministrica Žalac, dostavlja se Izvješće. U Izvješću se dostavljaju sve činjenice i okolnosti koje su utvrđene tijekom obavljanja očevida te se navode druge radnje koje su poduzete (razgovori sa svjedocima, sudionicima i drugo).



Nadležno državno odvjetništvo na temelju dostavljenog ili nalaže daljnje poduzimanje mjera i radnji ili donosi državno-odvjetničku meritornu odluku za konkretni slučaj. Državno odvjetništvo može naložiti provođenje daljnjih izvida ili izvođenje nekih dokaznih radnji.



Ukoliko je sudionicima prometne nesreće utvrđen određeni prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, prekršaj se sankcionira', stoji u priopćenju policije.



Podsjetimo, Žalac je u subotu ujutro u Vinkovcima vozeći bez valjane vozačke dozvole, naletjela je na desetogodišnju djevojčicu.

Policija je odmah izvijestila da je djevojčica istrčala na cestu izvan pješačkog prijelaza i prve informacije davale su dojam da Žalac nije izazvala nesreću. No ubrzo se doznalo da Žalac nije imala važeću vozačku dozvolu, zbog čega je na licu mjesta platila kaznu. Sama je u ponedjeljak priznala da joj je vozačka istekla sredinom 2016., dok policija na naše upite tu informaciju nije željela otkriti.

Međutim, još uvijek nije utvrđeno kojom je brzinom Žalac vozila, iako ona sama tvrdi da je to bilo oko 30 kilometara na sat.

Jednako tako, iako je policija govorila da je djevojčica istrčala izvan pješačkog prijelaza, kasnije se utvrdilo da na toj ulici uopće nema pješačkog prijelaza, što znači da prema zakonu svi sudionici prometa, pa i vozači, moraju paziti što rade. Iako policija kaznenu prijavu nije podigla to još uvijek može učiniti Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima.



Ono pak još istražuje slučaj, nakon čega bi trebalo odlučiti hoće li pokrenuti kazneni postupak ili zaključiti da ministrica Žalac nije kriva. Državnom odvjetništvu poslali smo upit u kojoj je fazi slučaj te misle li pokretati postupak, no odgovor još nismo dobili.



Pita li se odvjetnika Branka Šerića, sve ovisi o tome radi li se o teškoj ozljedi djeteta. 'Ako se radi o teškoj tjelesnoj ozljedi, a to je svaki lom, pogotovo s pomakom, iz prakse i s obzirom na medicinsku dokumentaciju, neminovno slijedi kazneni postupak. Dakle, kaznena prijava i kazneni postupak.



Ako je došlo do ozljede koja nije teška, radi se o prekršajnom postupku. Ako je došlo do teške tjelesne ozljede, onda je kazneni postupak neminovan i zapriječena je kazna od jedne do osam godina zatvora', rekao je Šerić za Media servis.