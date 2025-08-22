Vrijeme se smiruje, ali polako: Evo gdje je danas moguće jače nevrijeme i što donosi vikend

Tijekom vikenda prevladavat će stabilnije i sunčanije vrijeme. Kiša će biti rjeđa i znatno slabija nego proteklih dana, kada je ponegdje pala i u obilnijim količinama.

Primjerice, u Poreču je u četvrtak ujutro na meteorološkoj postaji DHMZ-a zabilježena rekordna količina oborine za kolovoz – izmjereno je 99,1 litara po kvadratnom metru, što premašuje prosjek za cijeli mjesec, objavio je HRT u vremenskoj prognozi.

Slavonija, Baranja i Srijem

Ujutro više oblaka i prolazna kiša, ponegdje i pljuskovi. Poslijepodne razvedravanje, ali moguć je još pokoji pljusak. Najviša dnevna temperatura oko 25 °C, a jutarnja između 16 i 19 °C. Puhat će sjeverozapadni vjetar.

Središnja Hrvatska

Promjenjiva naoblaka s povremenim oborinama, lokalno i uz grmljavinu. Poslijepodne više sunca, no i dalje uz mogućnost pljuskova. Temperatura od 23 do 25 °C, uz slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

Gorska Hrvatska i sjeverni Jadran

U noći i ujutro još jugozapadni vjetar, a potom će zapuhati sjeveroistočnjak te bura koja će poslijepodne jačati. Prvi dio dana donosi pljuskove i grmljavinu, a zatim pretežno sunčano, tek rijetko s pljuskom. Temperature u Gorskom kotaru i Lici između 19 i 22 °C, a na Kvarneru od 24 do 27 °C.

Dalmacija

Promjenjivo uz povremenu kišu i izraženije pljuskove. Razvedravanje se očekuje u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima. Najprije će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar, mjestimice s jakim udarima, a kasnije sjeverozapadni, dok će na sjeveru u večernjim satima zapuhati bura. More će biti umjereno valovito do valovito. Temperature od 20 do 23 °C ujutro, a danju 25 do 28 °C.

Krajnji jug Hrvatske

Promjenjiva situacija s povremenom kišom, a velika je vjerojatnost i za jače pljuskove s grmljavinom. More također valovito, vjetar jugozapadni i sjeverozapadni, mjestimice jak, a navečer dolazi do jačanja bure.

Meteoalarm: Sjeverni Jadran i krajnji jug najnestabilniji