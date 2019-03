Kuščević: Neproduljenje vozačke dozvole nije razlog za ostavku ministrice Žalac

Ministar uprave Lovro Kuščević komentirao je u utorak prometnu nesreću ministrice Gabrijele Žalac ustvrdivši da to što nije produžila vozačku dozvolu nije razlog za njezinu ostavku, te je dodao kako je tragično to što se dogodilo i poželio ozlijeđenoj djevojčici što brži oporavak

Nema razlike između Žalac i drugih građana

Na novinarsko pitanje kako gleda na to što Žalac krši zakone bez ikakve odgovornosti gotovo tri godine, Kuščević je podsjetio kako je pokrenut prekršajni postupak jer nije produžila vozačku dozvolu.

'Ona je platila kaznu, kao što bi svaki drugi građanin Hrvatske platio. Ne vidim razliku između nje i nekih drugih građana. Pred zakonom smo svi jednaki. Uopće ne vidim političku odgovornost zbog činjenice da nije produžila vozačku dozvolu', kaže Kuščević.

Na pitanje kako to da je sustav e-građani nije obavijestio o isteku vozačke dozvole, odgovorio je kako je to dobra poruka svima da se uključe u sustav. 'To je dobra poruka ministrima i svim građanima Hrvatske da što prije uđu u sustav e-građani, jer ovakve obavijesti, da vam je istekla vozačka dozvola, dobivate isti dan u svoj poštanski pretinac', naglasio je.

Poruka SDSS-u: Koga nema, bez njega se može

Upitan o mogućem izlasku SDSS-a iz vladajuće koalicije Kuščević je odgovorio: 'Koga nema, bez njega se može'.

Na novinarsku opasku da SDSS može izaći iz koalicije je ona ionako ima potporu Milana Bandića i njegovih zastupnika, Kuščević je rekao: 'Svatko može raditi što hoće, ulaziti i izlaziti. U ovom trenutku koalicija i saborska većina su stabilni i mislim da neće biti problema da odradimo sve zacrtane projekte'.

Na upit radi li se o blefu SDSS-a Kuščević je odvratio kako to treba pitati Milorada Pupovca. Najavio je da će se uskoro s njime čuti i vidjeti razloge 'salve zadovoljstva'.

O suradnji s Milinovićem odlučuje lokalni HDZ

Na novinarsku tvrdnju da je mogući razlog to što Vlada nikako da se jasno odredi prema pozdravu 'Za dom spremni', kao i žaljenje zbog zabrane održavanja mise na Bleiburgu, Kuščević je naglasio kako Vlada cijeni svaku hrvatsku žrtvu i neće odustati od bilo kojeg hrvatskog interesa, a u tome ne vidi nikakvog ozbiljnijeg problema.

Upitan u vezi s izborima za ličko-senjsku Županijsku skupštinu i je li moguća suradnja sa županom Darkom Milinovićem, Kuščević je rekao kako će o budućoj suradnji odlučiti lokalna HDZ-ova organizacija.

Dogovaraju se koalicije na terenu i vidjet ćemo tko će s kime surađivati. 'HDZ je sasvim sigurno pobjednik izbora u Lici, čim se stvori koalicija držim da će morati raspravljati o proračunu, a ako je razvojan onda će oni sami donijeti odluku', kazao je.