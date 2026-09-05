bez incidenata

Hitna šest puta intervenirala na prosvjedu za Liku: Dvije osobe završile u bolnici

I.V./Hina

05.09.2026 u 16:40

Prosvjed za Liku u Zagrebu
Prosvjed za Liku u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Hitna pomoć je tijekom velikog subotnjeg prosvjeda ''Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku'', na punom Trgu bana Jelačića, imala šest intervencija, a zagrebačka policija niti jednu, uz ocjenu da je ''sve prošlo u najboljem redu''

Ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba Tatjana Pandak za Hinu je kazala da su ekipe zagrebačke hitne pomoći tijekom prosvjeda imale šest intervencija te da su dvije osobe završile u bolnici - jedna zbog kolapsa, a druga zbog lakše ozljede.

<<<<Prosvjed smo pratili uživo>>>>

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da tijekom prosvjeda nisu imali niti jednu intervenciju, a na pitanje o procjeni broja ljudi koji su bili na prosvjedu na Trgu bana Josipa Jelačića odgovorili su da tu procjenu mogu dati organizatori skupa.

vezane vijesti

Središnji zagrebački trg i okolne ulice ispunili su na nekoliko sati u subotu građani Zagreba, brojni pristigli autobusima iz Like, Dalmacije, Banovine i drugih krajeva na prosvjedu ''Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku'' u organizaciji GI "Gospić je naš dom".

Gradski promet Trgom bana Jelačića zbog toga je bio prekinut i odvijao se obilazno.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
IZ MINUTE U MINUTU

IZ MINUTE U MINUTU

Najveći ekološki prosvjed u povijesti Hrvatske, deseci tisuća ljudi s Trga poručili: Sram vas bilo!

  • 13:37

    Na kraju prosvjeda još su jednom ponovljeni zahtjevi koje su organizatori prosvjeda uputili Vladi:  Za Gospić Javnosti predstavljen cjelokupan plan sanacije s obvezujućim rokovima – rok: 20 dana! Hitno uklanjanje 33.000 tona zakopanog opasnog otpada – rok: 3 mjeseca. Uvrstiti gradsko komunalno odlagalište „Rakitovac“ u Plan gospodarenja otpadom. Dugoročni, sveobuhvatni monitoring – uključuje angažiranje neovisnih stručnjaka koji će izraditi sveobuhvatni plan dugoročnog monitoringa i neovisne procjene rizika. Na razini RH Uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša. Uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u Plan gospodarenja otpadom, s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Do daljnjega privremena zabrana uvoza otpada – stupa na snagu odmah"

  • 13:14

    Predsjednica Zelene akcije Dora Sivka podsjetila je na tisuće otpada u Zagrebu i podsjetila da je jedina odgovorna za zbrinjavanje i sanaciju opasnog otpada - država. 'Na Jakuševec upozoravamo već 30 godina, ali to nije usporedivo s desecima tisuća ilegalnog otpada u Gospiću. Potpis za to dao je ministar zaštite okoliša, sve je odobrio korumpirani inspektor, a premijer tvrdi da ništa ne zna! Ne treba očekivati da će doći promjena iz njihovih redova, sve je na nama i naš otpor mora biti argumentiran. Vlast je ovdje da služi narodu, a ne otpadnoj mafiji koja zarađuje na našem zdravlju. Ovo je apsolutno savršeno vrijeme da odgovorne naučimo tu lekciju', upozorila je Sivka.

  • 12:38

    Iz inicijative 'Siščani ne žele biti smetliščani', obratila se Snježana Sužnjević Vago, koja se predstavila kao 'obična baba s kutlačom'. 'Ajmo babe, da vas čujem', zavapila je te povezala sisački prosvjed s ovim ličkim. 'Dosta nam je raspačavanja naše djedovine. Neće vam proći, svim investitorima, evo vam poruka s punog Trga - ne želimo vas', jasno je ustvrdila. Nakon njih obratili su se i aktivisti iz Vranjica, Benkovca, Istre...
IZ CIJELE ZEMLJE

IZ CIJELE ZEMLJE

Učiteljica, odvjetnik, humanitarka, panker: Tko su aktivisti koji su govorili na Trgu?
DOM VOJSKE SRBIJE

DOM VOJSKE SRBIJE

Održana komemoracija Mladiću zbog koje je Europa nagazila Vučića: Skupila se zanimljiva ekipa

najpopularnije

Još vijesti