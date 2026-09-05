Hitna šest puta intervenirala na prosvjedu za Liku: Dvije osobe završile u bolnici

Ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba Tatjana Pandak za Hinu je kazala da su ekipe zagrebačke hitne pomoći tijekom prosvjeda imale šest intervencija te da su dvije osobe završile u bolnici - jedna zbog kolapsa, a druga zbog lakše ozljede.

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Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da tijekom prosvjeda nisu imali niti jednu intervenciju, a na pitanje o procjeni broja ljudi koji su bili na prosvjedu na Trgu bana Josipa Jelačića odgovorili su da tu procjenu mogu dati organizatori skupa.