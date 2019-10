Počelo pozivanje vojne pričuve; evo tko je prvi na redu

Počelo je pozivanje vojnih obveznika te njihova obuka i osposobljavanje kako bi se ažurirali podaci u Ministarstvu obrane te priopćili rasporedi u pričuvnim postrojbama Hrvatske vojske. Oni koji se ne odazovu pozivu i ne opravdaju svoj izostanak moguće je prekršajno sankcionirati za neodazivanje službenom pozivu na sudjelovanje u vojnoj obvezi

Pojedinačni pozivi se upućuju razvrstanim pričuvnicima, vojnicima, dočasnicima i časnicima, odnosno osobama koje su odslužile vojni rok ili bile na dragovoljnom vojnom osposobljavanju ili u djelatnoj vojnoj službi (do 55 godina muškarac, odnosno 50 godina žena, visoki časnik do 60 godina života te general/admiral do 65 godina), do kada zakonski traje vojna obveza, priopćili su iz MORH-a.

Pričuvnici se pozivaju u sjedišta područnih odsjeka za poslove obrane.

Za popunu 3. topničko-raketne pukovnije Knin pozivanje na smotriranje, priopćavanje rasporeda i osposobljavanje za ukupno 1090 pričuvnika provodit će Područni odsjeci za poslove obrane Zadar i Šibenik.